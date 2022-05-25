Мечтал о спортивной или военной карьере. Почему Игорь Брыло пошёл учиться на ветеринара?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Юлия Артюх, СТВ:

Сразу хотелось бы разговор начать про детство. Где вы родились, кем были ваши родители, какой были вы в детстве?

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Родился я в городе Борисове. Мама с папой тоже уроженцы этого города. Мама всю свою жизнь отработала на одном предприятии, был когда-то в Борисове пивзавод. У нее одна запись в трудовой книжке, более 40 лет на одном месте. В те времена производили вкусный квас настоящий, лимонад, пиво. Когда я с мамой разговаривал, она говорит, из консервантов только была лимонная кислота. Я даже помню запах тех котлов больших, потому что приходил к ней часто на работу. Папа тоже начинал на пивзаводе, потом работал на Борисовском заводе медицинских препаратов. Поэтому детство все прошло в городе Борисове. Юлия Артюх:

А к сельскому хозяйству кто вас приучил, скажем так? Как так получилось, что вы пришли в сельское хозяйство, откуда начался ваш путь?

Игорь Брыло:

В моей жизни выбор и, когда я попал в ветеринарную академию – это, вообще, дело случая. Дело все в том, что учился хорошо – две четверки только было в аттестате, хотя, в принципе, жизнь достаточно насыщенная спортивная была. Казалось бы, много занятий пропускал, потому что было очень много соревнований, особенно в зимний период. Юлия Артюх:

А каким спортом вы занимались? Игорь Брыло:

Лыжными гонками. Первоначальная цель в школе была стать военным или милиционером. Юлия Артюх:

Почему?

Игорь Брыло:

Не знаю, я скажу, у нас была выстроена неплохо идеологическая работа. У нас были, помните НВП уроки? Начальная военная подготовка. Учитель физкультуры. Учитель НВП – всегда был знаковым для ребят человеком в школе, к которому за советом, как к отцу, подойдешь. Но у меня проблема со зрением, поэтому я медицинскую не мог пройти для поступления в военное училище, хотя физически был очень серьезно готов к этому. У меня очень много одноклассников, которые носят погоны и сегодня, кто-то уже вышел на пенсию по срокам службы, кто-то еще работает. И вторая цель – это был Институт физической культуры. Но дело в том, что отговорили учителя. Юлия Артюх:

Почему? Игорь Брыло:

Говорили: «Игорь, не надо идти. Будешь физруком, тренером. Ты хороший аттестат имеешь» и так далее. Я на самом деле был на распутье. Не знал, куда идти. Откровенно говоря, не знал даже, куда подать документы.

Юлия Артюх:

И кто сыграл отправную точку? Игорь Брыло:

Тренеры мои сыграли роль. В Витебске всегда была очень сильная школа и лыжных гонок, и биатлона. Сенно, Витебск – на самом деле все наши высококлассные лыжники и биатлонисты Беларуси – это, как правило, выходцы оттуда. На базе ветеринарной академии была очень сильная школа лыжная. Такой тренер был Юрий Федорович Абросимов, он и сейчас есть, он посмотрел меня в Борисове у моих тренеров и предложил мне учиться в этом вузе. Вот так я попал в ветеринарию, но об этом ни грамма не жалею. Тогда это был Витебский ветеринарный институт, а уже оканчивал Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. Тогда названия меняли, университеты, академии появились. Вуз очень серьезный был у нас. В плане не то, что спорта. Спортивных достижений очень много у нас в Витебске было, много спортсменов: борцы, боксеры, тяжелоатлеты, ряд других направлений. Всегда мелькали выпускники и студенты именно ВВИ. И по уровню подготовки был очень серьезный вуз. Ветеринарных вузов чуть больше десяти, по-моему, 13 было в Советском Союзе. Он в тройку входил – Витебский ветеринарный институт – по уровню преподавания, профессорско-преподавательского состава. Поэтому учеба очень тяжелая и сложная была.

Юлия Артюх:

А вы легко согласились не идти по намеченному пути – в физическую культуру? Игорь Брыло:

На тот момент очень важен для меня был тренировочный процесс. Для меня главное было, где я могу с тренером высококлассным тренироваться. Юлия Артюх:

Для вас, получается, были созданы условия для тренировок?

Игорь Брыло:

Высококлассный тренерский состав, хорошая база лыжная. В Витебске, Городок – какая прекрасная база, в Сенно – есть где тренироваться. И в самом Витебске достаточно много объектов: лыжероллерная трасса, где можно было и летом, и осенью спокойно тренироваться. Это первое сыграло роль, потому что на тот момент я хотел дальше продолжать занятия спортом. А тут встала параллельно и специальность. Если окунуться в историю, я вам расскажу, как было на самом деле. Юлия Артюх:

Но вы видели тогда себя больше спортсменом? Игорь Брыло:

Да. Юлия Артюх:

Даже, когда уже поступили в академию? Игорь Брыло:

Да.

Юлия Артюх:

И как так у вас произошло в дальнейшем, что вы все-таки пошли и работать по специальности ветеринарной? Игорь Брыло:

Спортивная история заканчивается всегда. У кого-то одни причины, у кого-то другие. У меня была достаточно серьезная перегрузка организма. Лыжный спорт – это очень тяжелый вид спорта. Это люди, которые пробегают за тренировку 20-30 километров и кроссом, и на лыжах, и на роллерах. Произошло так, что по медицинским признакам на высоком уровне было решено не продолжать занятия. Уже больше в любительской форме. Конечно, во главу угла стала ветеринария. Начал изучать, очень интересно все было, потому что все преподавания у нас в вузе проходили на живых животных. У нас кафедра клинической диагностики, внутренних болезней, хирургии всегда в классах стояли животные. Поэтому все живо и очень интересно было.