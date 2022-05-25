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«Это нацелено на энергетическую безопасность Беларуси». Парламентарии обсуждают возобновляемые источники энергии

25 мая 2022 08:07
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Новости Беларуси. В Овальном зале Дома правительства 25 мая проходит совместное заседание обеих палат парламента. В таком составе они собираются для того, чтобы обсудить самые актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого там шла законотворческая деятельность.

«Это нацелено на энергетическую безопасность Беларуси». Парламентарии обсуждают возобновляемые источники энергии-1

Депутаты на заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект «О регулировании отношений в сфере использования возобновляемых источников энергии». Он внесен на рассмотрение Советом министров буквально неделю назад во исполнение поручения Президента. Документ направлен на поддержку реального сектора экономики и населения.

«Это нацелено на энергетическую безопасность Беларуси». Парламентарии обсуждают возобновляемые источники энергии-4

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Прежде всего это бесперебойная поставка потребителям энергии, это сдерживание повышения тарифов на энергоресурсы, это эффективная интеграция Белорусской атомной электростанции. Все это и нацелено на энергетическую безопасность Республики Беларусь.

«Это нацелено на энергетическую безопасность Беларуси». Парламентарии обсуждают возобновляемые источники энергии-7

Ну а сейчас парламентарии приступают к дискуссионной части. Правительство перед сенаторами и депутатами также озвучит отчет о текущем положении экономики страны.

# Парламент Беларуси # общество # Денис Карась # Фотофакт

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