«Это нацелено на энергетическую безопасность Беларуси». Парламентарии обсуждают возобновляемые источники энергии

Новости Беларуси. В Овальном зале Дома правительства 25 мая проходит совместное заседание обеих палат парламента. В таком составе они собираются для того, чтобы обсудить самые актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого там шла законотворческая деятельность.

Депутаты на заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект «О регулировании отношений в сфере использования возобновляемых источников энергии». Он внесен на рассмотрение Советом министров буквально неделю назад во исполнение поручения Президента. Документ направлен на поддержку реального сектора экономики и населения.

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Прежде всего это бесперебойная поставка потребителям энергии, это сдерживание повышения тарифов на энергоресурсы, это эффективная интеграция Белорусской атомной электростанции. Все это и нацелено на энергетическую безопасность Республики Беларусь.