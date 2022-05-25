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В Иваново открыли парк архитектурных миниатюр «Лабиринт времени». Какие древние усадьбы там можно увидеть?

25 мая 2022 08:35
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Новости Беларуси. Увидеть то, чего больше нет. В Иваново создали единственный в Беларуси парк архитектурных миниатюр «Лабиринт времени», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Достояние нации, разрушенное в годы войн и революций, возродилось, как птица Феникс.

Кристине Протосовицкой удалось даже познакомиться с прежними хозяевами.

В Иваново открыли парк архитектурных миниатюр «Лабиринт времени». Какие древние усадьбы там можно увидеть?-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Парк архитектурных миниатюр расположился в самом сердце Иваново. Отправная точка для знакомства туристов с богатой историей края. Точные миниатюры 1 к 10 повторили благодаря картинам известного белорусского художника. К слову, тоже из здешних мест Наполеона Орды.

В Иваново открыли парк архитектурных миниатюр «Лабиринт времени». Какие древние усадьбы там можно увидеть?-4

Прошлое оживает. Перенестись во времени – здесь можно увидеть не просто архитектурные шедевры вживую, но и еще познакомиться с именитыми владельцами.

В Иваново открыли парк архитектурных миниатюр «Лабиринт времени». Какие древние усадьбы там можно увидеть?-7

Я Симон Скирмунт, маршал Брестского воеводства и посол Сейма Речи Посполитой. Удачная женитьба на Лизабетти из известного рода Ожешко позволила скопить немалое состояние.

Костюмированное представление для туристов – это когда вас встречает первый белорусский предприниматель Александр Скирмунт, продолжает рассказ жена Хаима Вейцмана, отца первого президента Израиля, а затем вы отдохнете в летней резиденции Войцеха Пусловского в компании самого хозяина.

В Иваново открыли парк архитектурных миниатюр «Лабиринт времени». Какие древние усадьбы там можно увидеть?-10

Владимир Фолитарик, участник проекта «Лабиринт времени»:
Это захватывает. Когда человек видит объект это одно. А когда человек соприкасается с хозяевами этого объекта, когда человек может окунуться в атмосферу быта это совершенно другое. Я считаю, что данный проект помогает более глубоко коснуться корней нашего наследия.

В Иваново открыли парк архитектурных миниатюр «Лабиринт времени». Какие древние усадьбы там можно увидеть?-13

Идея необычной городской локации выиграла в районном конкурсе – ее всецело поддержали местные власти и жители. Каждый арт-объект помечен QR-кодом, чтобы узнать больше о некогда исчезнувших архитектурных жемчужинах края. Миниатюры пришлись по душе малышам, правда, макеты хрупкие и с ними стоит быть аккуратными.

В Иваново открыли парк архитектурных миниатюр «Лабиринт времени». Какие древние усадьбы там можно увидеть?-16

Валентина Бородинчик, начальник отдела культуры Ивановского райисполкома:
Авторы этого проекта работают над созданием еще трех макетов, которые должны появиться ко Дню города, который мы празднуем в июле. Прежде всего появится макет усадьбы Вишневецких, которые были на территории нынешнего Опольского сельского совета, в частности, в деревне Ополь, появится макет усадьбы Софьи и Виктора Конковских, которые здесь могильно жили у нас, и церковь Петра и Павла в деревне Мохро. Присутствует маленький элемент, что мы хотели охватить все уголки Ивановщины.

В Иваново открыли парк архитектурных миниатюр «Лабиринт времени». Какие древние усадьбы там можно увидеть?-19

Кристина Протосовицкая:
Одна из исчезнувших жемчужин – усадьба Наполеона Орды. Интересный факт – дом художника полностью восстановили и теперь его можно увидеть в оригинале и даже посетить. Там разместилась обширная музейная экспозиция. Усадьба, как и прежде, принимает гостей.

# Музеи # общество # Кристина Протосовицкая # Элиза Ожешко # Наполеон Орда # Хаим Вейцман # Войцех Пусловский # Валентина Бородинчик # Фотофакт

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