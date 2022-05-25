В Иваново открыли парк архитектурных миниатюр «Лабиринт времени». Какие древние усадьбы там можно увидеть?

Новости Беларуси. Увидеть то, чего больше нет. В Иваново создали единственный в Беларуси парк архитектурных миниатюр «Лабиринт времени», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Достояние нации, разрушенное в годы войн и революций, возродилось, как птица Феникс. Кристине Протосовицкой удалось даже познакомиться с прежними хозяевами.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Парк архитектурных миниатюр расположился в самом сердце Иваново. Отправная точка для знакомства туристов с богатой историей края. Точные миниатюры 1 к 10 повторили благодаря картинам известного белорусского художника. К слову, тоже из здешних мест – Наполеона Орды.

Прошлое оживает. Перенестись во времени – здесь можно увидеть не просто архитектурные шедевры вживую, но и еще познакомиться с именитыми владельцами.

Я Симон Скирмунт, маршал Брестского воеводства и посол Сейма Речи Посполитой. Удачная женитьба на Лизабетти из известного рода Ожешко позволила скопить немалое состояние. Костюмированное представление для туристов – это когда вас встречает первый белорусский предприниматель Александр Скирмунт, продолжает рассказ жена Хаима Вейцмана, отца первого президента Израиля, а затем вы отдохнете в летней резиденции Войцеха Пусловского в компании самого хозяина.

Владимир Фолитарик, участник проекта «Лабиринт времени»:

Это захватывает. Когда человек видит объект – это одно. А когда человек соприкасается с хозяевами этого объекта, когда человек может окунуться в атмосферу быта – это совершенно другое. Я считаю, что данный проект помогает более глубоко коснуться корней нашего наследия.

Идея необычной городской локации выиграла в районном конкурсе – ее всецело поддержали местные власти и жители. Каждый арт-объект помечен QR-кодом, чтобы узнать больше о некогда исчезнувших архитектурных жемчужинах края. Миниатюры пришлись по душе малышам, правда, макеты хрупкие и с ними стоит быть аккуратными.

Валентина Бородинчик, начальник отдела культуры Ивановского райисполкома:

Авторы этого проекта работают над созданием еще трех макетов, которые должны появиться ко Дню города, который мы празднуем в июле. Прежде всего появится макет усадьбы Вишневецких, которые были на территории нынешнего Опольского сельского совета, в частности, в деревне Ополь, появится макет усадьбы Софьи и Виктора Конковских, которые здесь могильно жили у нас, и церковь Петра и Павла в деревне Мохро. Присутствует маленький элемент, что мы хотели охватить все уголки Ивановщины.