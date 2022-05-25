Дмитрий Корзюк на финале конкурса юных инспекторов дорожного движения в Сморгони: это действительно патриотизм

Новости Беларуси. Не только стражи порядка и родители заинтересованы в безопасности на дорогах. Важную и нужную работу в этом направлении выполняют в том числе юные инспекторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все те, кто со школьного возраста изучают правила дорожного движения, принимают участие в республиканском слете-конкурсе. Он стартовал 24 мая в Сморгони. Участие в нем принимают семь команд. Это не только представители всех областей страны, но и российские сверстники. Впереди у них насыщенная программа, с которой нелегко справиться даже взрослым.

На протяжении конкурсных дней ребятам предстоит посоревноваться в знаниях правил дорожного движения, фигурном вождении (правда, пока велосипедов), убедить жюри, что способны оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Это очень важно для нас, это очень важно для Министерства внутренних дел, это важно для всех. Это занятость наших детей. Это возможность любить свою Родину, любить и уважать людей, быть в обществе важным и нужным человеком. Они правда делают очень много работы, и это действительно маленький патриотизм нашего человека. Маленького, но уже патриота.