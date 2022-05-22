«Ты должен владеть информацией о стране». Насколько интересно быть министром? Спросили у Брыло

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Юлия Артюх, СТВ:

Во сколько лет вы пришли в Министерство сельского хозяйства и как прошли по ступеням до министра сельского хозяйства?

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В 40 лет я пришел – в 2013 году. Юлия Артюх:

На какую должность? Игорь Брыло:

Заместитель министра сельского хозяйства. В течение семи лет был на этой должности, потом около года на должности первого заместителя. И вот с февраля этого года уже в должности министра.

Юлия Артюх:

Тяжело было в министерстве, когда вы только пришли? Другая специфика – это уже структура, которая администрирует процессы сельского хозяйства, управляет этими процессами, организовывает их. «Заслуга Президента страны очень велика». Что сейчас происходит в белорусском сельском хозяйстве? Подробнее здесь. Игорь Брыло:

Работа на предприятии, работа в районном исполнительном комитете, в местной вертикали, и работа в министерстве – это абсолютно разные вещи. Нужно было привыкать к работе в министерстве. Потому что документооборот – раз, второе – это ты находишься в таком достаточно подготовленном состоянии, что ты в любую минуту можешь быть вызван на серьезное совещание, на какое-то серьезное мероприятие – ты находишься постоянно в тонусе. Основной момент – это, конечно, масштаб информации, которой ты владеешь. Ты должен владеть информацией о стране – это тоже достаточно большой поток информации.