«Ты должен владеть информацией о стране». Насколько интересно быть министром? Спросили у Брыло

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Юлия Артюх, СТВ:
Во сколько лет вы пришли в Министерство сельского хозяйства и как прошли по ступеням до министра сельского хозяйства?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
В 40 лет я пришел – в 2013 году.
Юлия Артюх:
На какую должность?
Игорь Брыло:
Заместитель министра сельского хозяйства. В течение семи лет был на этой должности, потом около года на должности первого заместителя. И вот с февраля этого года уже в должности министра.
Юлия Артюх:
Тяжело было в министерстве, когда вы только пришли? Другая специфика – это уже структура, которая администрирует процессы сельского хозяйства, управляет этими процессами, организовывает их.
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Игорь Брыло:
Работа на предприятии, работа в районном исполнительном комитете, в местной вертикали, и работа в министерстве – это абсолютно разные вещи. Нужно было привыкать к работе в министерстве. Потому что документооборот – раз, второе – это ты находишься в таком достаточно подготовленном состоянии, что ты в любую минуту можешь быть вызван на серьезное совещание, на какое-то серьезное мероприятие – ты находишься постоянно в тонусе. Основной момент – это, конечно, масштаб информации, которой ты владеешь. Ты должен владеть информацией о стране – это тоже достаточно большой поток информации.
Игорь Брыло:
В то же время – это очень интересная работа. Потому что ты встречаешься на дипломатическом уровне, с посольствами, бываешь в разных странах, в разных регионах. За время работы встречаешься с массой очень интересных людей, потому что каждый человек, чиновник из какой-то другой страны, каждый человек своеобразен. И когда ты начинаешь общаться, тоже напитываешься чем-то интересным, положительным. А, бывая в каких-то странах, конечно, ты сравниваешь со своей Беларусью. Я могу побыть максимум три дня где-то за границей, я потом хочу домой. Находясь где-то за границей, я уже думаю о том, когда у меня дорога из аэропорта. Это моя дорога, когда ты уже чувствуешь себя опять на родине. Это не просто слова. С возрастом осознаешь это все. Потому что я езжу к маме в Борисов, просто даже переночевать в доме. На кладбище все родственники – на одном, на втором, на третьем. И ты, казалось бы, в масштабах республики, но все равно домой тянет – на родину. И это не просто слова лично для меня. Что касается заграницы, вроде бы интересно, какая-то информация, но проходит два дня интенсивной командировки, и ты уже хочешь домой. Вот так у меня.