Есть участок около дома. Любит ли Игорь Брыло работать в огороде?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Юлия Артюх, СТВ:

Не могу не спросить, очень интересно. Занимаетесь ли вы сами огородничеством, садоводством? Это вам близко в свободные дни от кабинетной работы? Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Участок, конечно, есть около дома. У меня есть такое: каждый год мне надо что-то посадить. В этом году уже посадил три сливы еще, хотя там фруктовых деревьев очень много, два куста жимолости и один ежевики. Так что, ежегодно подсаживаю. Юлия Артюх:

Занимаетесь, в общем. А что касается засолок, консервации – это вам не чуждо?

Игорь Брыло:

Что-то мама делает, сам этим уже не занимаюсь. Угощают, мамы прежде всего делают, родственники, тети-дяди сделают. Всегда приедешь в Борисов, так угостят. Юлия Артюх:

Помимо того, что вы занимаетесь на приусадебном участке огородничеством, садоводством, чем еще занимаетесь в свободное время?

Игорь Брыло:

Свободное время – это для меня сейчас сложно определяемый промежуток времени. Тем не менее, когда он появляется, я очень люблю плавать. Минимум два раза в неделю я плаваю, минимум. В хорошие времена по пять-шесть раз в неделю плавал. Зимой люблю кататься на горных лыжах. Последние два года никуда не выезжали, тем не менее в Силичах можно покататься. Люблю в Логойске покататься на Заячьей поляне на беговых лыжах. Потому что техника осталась, поэтому потихонечку, аккуратненько люблю пятерочку-десяточку пробежать в свое удовольствие. Юлия Артюх:

По традиции у нас блиц-опрос. Короткий вопрос – короткий ответ. Какое качество вы больше всего цените в людях? Игорь Брыло:

Порядочность. Юлия Артюх:

Часто ли вы повышаете голос? Игорь Брыло:

Бывает.