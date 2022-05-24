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Есть участок около дома. Любит ли Игорь Брыло работать в огороде?

24 мая 2022 09:22
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Есть участок около дома. Любит ли Игорь Брыло работать в огороде?-1

Юлия Артюх, СТВ:
Не могу не спросить, очень интересно. Занимаетесь ли вы сами огородничеством, садоводством? Это вам близко в свободные дни от кабинетной работы?

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Участок, конечно, есть около дома. У меня есть такое: каждый год мне надо что-то посадить. В этом году уже посадил три сливы еще, хотя там фруктовых деревьев очень много, два куста жимолости и один ежевики. Так что, ежегодно подсаживаю.

Юлия Артюх:
Занимаетесь, в общем. А что касается засолок, консервации – это вам не чуждо?

Есть участок около дома. Любит ли Игорь Брыло работать в огороде?-4

Игорь Брыло:
Что-то мама делает, сам этим уже не занимаюсь. Угощают, мамы прежде всего делают, родственники, тети-дяди сделают. Всегда приедешь в Борисов, так угостят.

Юлия Артюх:
Помимо того, что вы занимаетесь на приусадебном участке огородничеством, садоводством, чем еще занимаетесь в свободное время?

Есть участок около дома. Любит ли Игорь Брыло работать в огороде?-7

Игорь Брыло:
Свободное время – это для меня сейчас сложно определяемый промежуток времени. Тем не менее, когда он появляется, я очень люблю плавать. Минимум два раза в неделю я плаваю, минимум. В хорошие времена по пять-шесть раз в неделю плавал. Зимой люблю кататься на горных лыжах. Последние два года никуда не выезжали, тем не менее в Силичах можно покататься. Люблю в Логойске покататься на Заячьей поляне на беговых лыжах. Потому что техника осталась, поэтому потихонечку, аккуратненько люблю пятерочку-десяточку пробежать в свое удовольствие.

Юлия Артюх:
По традиции у нас блиц-опрос. Короткий вопрос – короткий ответ. Какое качество вы больше всего цените в людях?

Игорь Брыло:
Порядочность.

Юлия Артюх:
Часто ли вы повышаете голос?

Игорь Брыло:
Бывает.

Есть участок около дома. Любит ли Игорь Брыло работать в огороде?-10

Юлия Артюх:
Путешествия на автомобиле или самолете?

Игорь Брыло:
И то и то люблю.

Юлия Артюх:
Жизнь в загородном доме или в апартаментах в мегаполисе?

Игорь Брыло:
Только в загородном доме.

Юлия Артюх:
Вы легкий на подъем человек?

Есть участок около дома. Любит ли Игорь Брыло работать в огороде?-13

Игорь Брыло:
Абсолютно.

Юлия Артюх:
Вы сова или жаворонок?

Игорь Брыло:
Рано ложусь и рано встаю.

Юлия Артюх:
Человек успешен, когда?

Игорь Брыло:
Наверное, когда получает внутреннее удовлетворение, прежде всего, от своей работы, от своей семьи.

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# Сельское хозяйство # общество # Юлия Артюх # Фотофакт

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