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Выжил после трёх операций. Игорь Брыло спас бродячего кота и поселил у себя во дворе

24 мая 2022 09:35
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» –  Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Выжил после трёх операций. Игорь Брыло спас бродячего кота и поселил у себя во дворе-1

Юлия Артюх:
У вас дома есть какие-то домашние животные?

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Я кошатник, собачник.

Выжил после трёх операций. Игорь Брыло спас бродячего кота и поселил у себя во дворе-4

Юлия Артюх:
Домашнего хозяйства нет?

Игорь Брыло:
Нет. А именно собаки, коты.  

Юлия Артюх:
Собаки? Их несколько?

Выжил после трёх операций. Игорь Брыло спас бродячего кота и поселил у себя во дворе-7

Игорь Брыло:
У меня максимально было пять собак.

Юлия Артюх:
А зачем так много?

Игорь Брыло:
Бедолаг можем собирать.

Юлия Артюх:
Это с улицы собаки?

Выжил после трёх операций. Игорь Брыло спас бродячего кота и поселил у себя во дворе-10

Игорь Брыло:
У меня всегда было две-три бродяги, которым просто даешь шанс выжить. Последний кот запрыгнул сам в машину, когда под 14 градусов мороз был. Он уже был не жилец, потому что очень много абсцессов было, но вытянул. Три операции прошел.

Юлия Артюх:
А, то есть спасли?

Игорь Брыло:
Да. Селезенку удалили, потом еще два раза оперировали. Живет на улице.

Выжил после трёх операций. Игорь Брыло спас бродячего кота и поселил у себя во дворе-13

Юлия Артюх:
Вы сами удаляли?

Игорь Брыло:
Сейчас то уже нет. В ветеринарной клинике. Жалко животных просто-напросто. Я по сути своей не охотник, я ветеринар, наверное, больше. Мне в этом плане сложно, поэтому больше какая-то жалость к животным.

Юлия Артюх:
А как же вы работали в убойном цеху?

Выжил после трёх операций. Игорь Брыло спас бродячего кота и поселил у себя во дворе-16

Игорь Брыло:
В убойном цеху на конвейер приезжает туша.

Юлия Артюх:
Морально было легко?

Игорь Брыло:
Здесь разные приоритеты. Это работа, и ты ж не участвуешь в убое животного сам. А когда уже туша разделывается – это специфика производства.

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# Сельское хозяйство # общество # Юлия Артюх # Фотофакт

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