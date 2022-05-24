Выжил после трёх операций. Игорь Брыло спас бродячего кота и поселил у себя во дворе

Юлия Артюх: У вас дома есть какие-то домашние животные?

Игорь Брыло: Нет. А именно собаки, коты.

Юлия Артюх: А зачем так много?

Игорь Брыло: У меня максимально было пять собак.

Игорь Брыло:

У меня всегда было две-три бродяги, которым просто даешь шанс выжить. Последний кот запрыгнул сам в машину, когда под 14 градусов мороз был. Он уже был не жилец, потому что очень много абсцессов было, но вытянул. Три операции прошел.

Юлия Артюх:

А, то есть спасли?

Игорь Брыло:

Да. Селезенку удалили, потом еще два раза оперировали. Живет на улице.