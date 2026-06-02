Товары для самых маленьких белорусов! Лучшая продукция бренда «Топтышка» представлена на выставке «Белагро»
Крупнейший отраслевой форум «Белагро-2026» – главное событие агропромышленной недели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция поражает масштабами – свыше 42 тысяч квадратных метров. Здесь можно увидеть абсолютно все – от умных комбайнов и беспилотных тракторов до передовых технологий в животноводстве и экоупаковке.
Вкус, здоровье и польза природы. На Белорусской агропромышленной неделе свою продукцию представил и Малоритский консервноовощесушильный комбинат. Компания уже более полувека производит высококачественные детские соки и пюре под известным брендом «Топтышка». В детском питании комбината принципиально отсутствуют ароматизаторы, искусственные красители и вкусовые добавки.
Гости выставки также могут ознакомиться с продукцией, которая ранее одержала уверенную победу на конкурсе «Лучший продукт» в рамках выставки «Продэкспо» в Москве. Это кетчуп томатный для детского питания и пюре из груши, малины, ежевики с ананасовым соком «Топтышка». И лучшие товары Беларуси – морковный сок прямого отжима.
Юрий Витрюк, директор ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат»:
У нас довольно-таки расширенный ассортимент. Это более 150 наименований. В основном – для детей раннего возраста. Но кроме этого, мы выпускаем питание для детей дошкольного и школьного возраста, которое пользуется большой популярностью как у потребителей нашей Республики Беларусь, так и за пределами страны. Это 100 % натуральные продукты, которые сделаны из сырья, произрастающего в Республике Беларусь.
*На правах рекламы.