Товары для самых маленьких белорусов! Лучшая продукция бренда «Топтышка» представлена на выставке «Белагро»

Крупнейший отраслевой форум «Белагро-2026» – главное событие агропромышленной недели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция поражает масштабами – свыше 42 тысяч квадратных метров. Здесь можно увидеть абсолютно все – от умных комбайнов и беспилотных тракторов до передовых технологий в животноводстве и экоупаковке.

Вкус, здоровье и польза природы. На Белорусской агропромышленной неделе свою продукцию представил и Малоритский консервноовощесушильный комбинат. Компания уже более полувека производит высококачественные детские соки и пюре под известным брендом «Топтышка». В детском питании комбината принципиально отсутствуют ароматизаторы, искусственные красители и вкусовые добавки.

Гости выставки также могут ознакомиться с продукцией, которая ранее одержала уверенную победу на конкурсе «Лучший продукт» в рамках выставки «Продэкспо» в Москве. Это кетчуп томатный для детского питания и пюре из груши, малины, ежевики с ананасовым соком «Топтышка». И лучшие товары Беларуси – морковный сок прямого отжима.