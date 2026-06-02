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Уникальный препарат против рака легких разрабатывают белорусские ученые

02 июня 2026 17:00
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Мировой прорыв в онкологии. Белорусские ученые работают над созданием уникального лекарства, аналогов которому нет. Речь идет о препарате против рака легких, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный препарат против рака легких разрабатывают белорусские ученые-2

В основе белорусской разработки – циклопептиды. В ходе доклинических испытаний эти соединения продемонстрировали высокую эффективность в борьбе со злокачественными клетками. Специалисты начинают клинические испытания. Запуск препарата в производство станет еще одним шагом в развитии высокотехнологичной медицины в стране. Но главное, подарит шанс на спасение тысячам пациентов по всему миру.

Уникальный препарат против рака легких разрабатывают белорусские ученые-4

Зоя Куваева, заведующая отделом лекарственных веществ Института физико-органической химии НАН Беларуси:
Было обнаружено, что циклопептид обладает еще и противоопухолевой активностью, причем на трех видах опухолей было изучено. Сейчас мы готовим все документы, чтобы подать в Центр экспертиз и испытаний для получения разрешения на проведение клинических испытаний. 

Уникальный препарат против рака легких разрабатывают белорусские ученые-6

Белорусские ученые также успешно реализуют масштабный проект по созданию препарата для борьбы с тяжелыми генетическими заболеваниями. Ранее отечественные наборы для ДНК-диагностики уже доказали высокую эффективность и нашли широкое применение в период пандемии COVID-19. 

# Ученые # Белорусская наука # Медицина

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