Уникальный препарат против рака легких разрабатывают белорусские ученые

Мировой прорыв в онкологии. Белорусские ученые работают над созданием уникального лекарства, аналогов которому нет. Речь идет о препарате против рака легких, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе белорусской разработки – циклопептиды. В ходе доклинических испытаний эти соединения продемонстрировали высокую эффективность в борьбе со злокачественными клетками. Специалисты начинают клинические испытания. Запуск препарата в производство станет еще одним шагом в развитии высокотехнологичной медицины в стране. Но главное, подарит шанс на спасение тысячам пациентов по всему миру.

Зоя Куваева, заведующая отделом лекарственных веществ Института физико-органической химии НАН Беларуси:

Было обнаружено, что циклопептид обладает еще и противоопухолевой активностью, причем на трех видах опухолей было изучено. Сейчас мы готовим все документы, чтобы подать в Центр экспертиз и испытаний для получения разрешения на проведение клинических испытаний.