«Масочный режим теперь обязательный и для сотрудников, и для посетителей». А что будет, если маски нет?

Новости Беларуси. Пока во всем мире из-за пандемии закрываются магазины, кафе и рестораны, белорусский малый бизнес и сфера услуг изо всех сил стараются удержаться на плаву. Минчане, соблюдая необходимые меры безопасности, продолжают посещать объекты общепита и торговые точки. Как не только выжить в период мирового кризиса, но и не уйти в минус? О развитии столичной сферы торговли и услуг поговорили в студии «Большого города» с Ниной Емельяновой, начальником главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. Екатерина Забенько, ведущая:

Судя по всему, фиолетовый сейчас в тренде. Чем меньше возможностей куда-то выходить, к сожалению, тем больше желания ярко приодеться. В Минске введен масочный режим, это новость последних дней. Большинство людей понимает ситуацию, и ещё раньше начало ходить в масках в магазин. Уже давным-давно все продавцы ходят с закрытым лицом. Какие будут применяться санкции? Как будет контролироваться на данный момент присутствие людей в масках – особенно в больших торговых центрах?

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

В Минске ввели масочный режим, он теперь не только обязательный для сотрудников всех общественных объектов, но и для посетителей этих объектов. Вот мы с вами сегодня будем разговаривать про торговлю, и я хочу сказать, что в магазинах, в объектах общественного питания, бытового обслуживания населения теперь все посетители, все потребители должны быть обеспечены средствами защиты органов дыхания, так называемыми масками. Для продавцов и тех же сотрудников объектов общественного питания, бытового обслуживания данная обязанность была введена еще в апреле текущего года, и ее никто не отменял. А уже для покупателей мы ввели вот в эти дни в Минске, потому что все-таки есть у нас каждый день рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, все-таки, чтобы остановить инфекцию и как можно быстрее избавиться от неё, ввели такой режим. Екатерина Забенько:

Сотрудники сферы обслуживания, ваши подчиненные, после врачей на втором месте по длительности ношения масок. Наверное, с марта практически они их и не снимали. Устали они или уже привыкли?

Нина Емельянова:

Вы знаете, наоборот, летом мы видели с вами, что да, отдельные продавцы, отдельные работники сферы обслуживания уже не обращали внимания на эти обязательства, которые на них возложены. Они не снимались, но народ летом расслабился. У нас тогда было и не такое большое количество заболевающих каждый день. Буквально единицы. Расслабились, но решение Мингорисполкома никто не отменял, оно действовало в этот период. Да, в августе мы вводили послабление, вносили изменение в данное решение, но так как сейчас идет подъем инфекции, мы опять послабление убрали, а ввели более глубокие меры. Продавцы, наоборот, весной больше жаловались на то, как это неудобно, а сейчас уже многие привыкли. Многие говорят: «У меня аллергия на маски, не могу носить». Для этого есть щитки. Пожалуйста, на работе надевайте щиток. Тоже во многих магазинах на кассирах видим такие щитки. В других городах ранее вводился масочный режим обязательный для посетителей торговых объектов, мне рассказывали, что тоже многие возмущаются, потому что неудобно, дышать невозможно. Пожалуйста, не обязательно маски, надевайте щитки, они тоже продаются по доступным ценам.