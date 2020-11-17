«Машины с товаром стояли». Есть ли дефицит импортных продуктов из-за закрытых границ?

Новости Беларуси. Сегодня в студии «Большого города» говорим о столичной торговле и услугах. Что нового, вкусного, недорогого и где все это можно приобрести? Рассказывает Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. Екатерина Забенько, ведущая:

Белорусы привыкли к изобилию продуктов отечественного производства, очень много привозной продукции сейчас. В период закрытых границ насколько легко Беларуси импортировать какие-то товары и в полном ли объеме они сегодня присутствуют на полках магазинов?

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

В магазинах есть сегодня абсолютно все, включая и отечественные товары, и импортный товар, но надо понимать, что мы, белорусы, должны отдавать предпочтение товарам белорусского производства. Екатерина Забенько:

Не только белорусы отдают предпочтение товарам белорусского производства, их очень любят за рубежом. Но есть такие вещи, которые у нас, грубо говоря, не производятся. Нина Емельянова:

Да, это те же апельсины, бананы, мандарины, креветки, но это не тот продукт, который нам нужен каждый день.