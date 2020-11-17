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«Машины с товаром стояли». Есть ли дефицит импортных продуктов из-за закрытых границ?

17 ноября 2020 14:04
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Новости Беларуси. Сегодня в студии «Большого города» говорим о столичной торговле и услугах. Что нового, вкусного, недорогого и где все это можно приобрести? Рассказывает Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Екатерина Забенько, ведущая:
Белорусы привыкли к изобилию продуктов отечественного производства, очень много привозной продукции сейчас. В период закрытых границ насколько легко Беларуси импортировать какие-то товары и в полном ли объеме они сегодня присутствуют на полках магазинов?

«Машины с товаром стояли». Есть ли дефицит импортных продуктов из-за закрытых границ? -1

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
В магазинах есть сегодня абсолютно все, включая и отечественные товары, и импортный товар, но надо понимать, что мы, белорусы, должны отдавать предпочтение товарам белорусского производства.

Екатерина Забенько:
Не только белорусы отдают предпочтение товарам белорусского производства, их очень любят за рубежом. Но есть такие вещи, которые у нас, грубо говоря, не производятся.

Нина Емельянова:
Да, это те же апельсины, бананы, мандарины, креветки, но это не тот продукт, который нам нужен каждый день.

«Машины с товаром стояли». Есть ли дефицит импортных продуктов из-за закрытых границ? -4

Екатерина Забенько:
Но тем не менее я вижу, что это не ушло.

Нина Емельянова:
Оно не ушло, все есть. У нас была весной небольшая озабоченность по наличию вот этих товаров критического импорта. Я так называю те товары, которые у нас не производятся, но которые востребованы населением. Когда были закрыты границы, когда машины с этим товаром стояли в карантине по несколько недель, эту ситуацию каждый день отслеживали. Благодаря тому, что принимались все возможные меры, удалось все-таки избежать дефицита товаров на полках, а сегодня об этом даже речи не идет. 

«Масочный режим теперь обязательный и для сотрудников, и для посетителей». А что будет, если маски нет? Подробнее здесь.

# Государственная граница Беларуси # общество # Нина Емельянова # Екатерина Забенько # Фотофакт

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