До прихода на должность и корову так близко не видел. Молодой директор хозяйства о том, почему сменил город на село

Новости Беларуси. Вопреки стереотипам, не вся белорусская молодёжь стремится к урбанизации. Есть и те, кто, наоборот, городскую жизнь меняет на сельскую, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Герои этого выпуска расскажут, почему предпочли остаться жить в деревне и как молодёжная энергия помогает внедрять инновации в сельском хозяйстве.

Ни свет ни заря уже в конторе. Рабочий ритм председателя хозяйства выдержит не каждый.

Игорь Ксендзов, директор ОАО «Старосельское»:

Рабочий день начинается у нас с шести утра. Я приезжаю всегда раньше, где-то без 20-ти шесть уже на работе. На зимний период день сокращен, сейчас к восьми работники приходят, я приезжаю часам к семи, потому что нужно посмотреть, составить план работ на день. Про личные дела порой приходится забыть и в выходные, и в праздники. У Игоря Николаевича подрастает 3-месячный сын. Но супруга к такому графику относится с пониманием.

Здесь нужен постоянный контроль, сельское хозяйство – это такая сфера, здесь всегда нужно кого-то накормить, подоить, почистить, смотреть, чтобы был порядок. При этом ещё два года назад Игорь Николаевич был совсем далёк от сельского хозяйства. Работал главным механиком на Крупском льнозаводе в родном райцентре. А тут предложение – возглавить СПК. Где родился, там и пригодился. Зачем искать где-то лучше, если я могу сделать здесь лучше, на месте?

В наследство от предыдущих руководителей в кабинете – раритетный селектор. Снопы и награды – это уже за новые урожаи. В кабинете председателя застанешь нечасто. Документы порой ждут подписи по месяцу. Игорь Ксендзов:

Хотя бы раз в день мне нужно обязательно везде побывать, все объехать, самому увидеть, потому что можно чего-то не знать, не увидеть, где-то специалистам подсказать, наставить, направить. В основном – на полях. Яна Шипко, корреспондент:

Тогда, если вы не против, поедем сегодня вместе с вами, будем сопровождать в вашей работе.

Каждый день – обязательный объезд всего хозяйства. За день председатель проехать успевает больше 200 километров. Игорь Ксендзов:

Пришлось в агрономию тоже вникать, здесь большой спектр работ: и животноводство, и растениеводство, и ветеринария. Сложно поверить, но до прихода на должность Игорь Николаевич и корову-то так близко не видел.

Игорь Ксендзов:

Ну вот, это наши кормилицы, наши коровки. Яна Шипко:

Много кормилицы молока дают? – В данный момент около 12 литров на голову.

– Вы увеличили надои, когда пришли сюда?

– Да, на два килограмма на голову увеличили, работаем в этом направлении. Животноводство – это отрасль не одного дня, даже не одного месяца. Здесь нужен кропотливый, постоянный труд.

– Вы могли подумать, что придётся работать с крупным рогатым скотом? Когда узнали о назначении сюда, какая реакция была? Молочное такси и золотистая краска для колёс. Какие инновации ввели в столичном хозяйстве, чтобы улучшить показатели?





– Честно сказать, корову я увидел только здесь, уже придя в хозяйство. Я работал на льнозаводе, с животными дела не имел. Но кормилицы приняли нормально. Кормим, доим, разбираемся.

– Многие городские часто говорят о такой работе: «коровам хвосты закручивать». Вас это не коробило?

– Нет, я бы не сказал. Во-первых, когда я еще не работал в хозяйстве, не имел представления о животных, у меня тоже было очень поверхностное представление обо всем. На самом деле это тяжелый, скрупулезный процесс. Это не так просто – коровку покормить, и она подоилась. Здесь технологии. Пришло время их внедрять, чтобы получать хорошие удои, чтоб молочко было рентабельным и зарабатывать на этом.

В свои 33 Игорь Николаевич рад, что спонтанно оказался в сельском хозяйстве. Последние два года многому научили. А впереди еще много планов. Заботы руководителя – не только производственные, житейские проблемы своих работников тоже решает. Ценит каждого сотрудника.

Игорь Ксендзов:

Я общаюсь практически со всеми людьми: с доярками, со слесарями, механизаторами. За два года знаю практически каждого человека. Есть же вопросы и житейского характера, хозяйство старается тоже помогать. Это сельская местность, здесь много забот: и рабочих, и домашних. Обращается наше население, стараемся помочь, подставить плечо по возможности.

Яна Шипко:

От ремонта дороги до колодца? Или с чем еще могут обратиться? – Где-то подсыпка, обкоска, чтобы все было цивилизованно. Это наши посёлки. Чтобы порядок был везде: и придорожная территория, и приусадебная. По мере сил и возможностей помогаем людям.

– Но вы не считаетесь с личным временем, втянулись в работу. Она вам даёт какую-то отдачу?

– Здесь я не жду какой-то отдачи. Если человеку это интересно, душа лежит, то почему нет? Мне не в тягость с коровками, с доярками, вечером на дойке пообщаться с коллективом. Я, наоборот, эмоционально разгружаюсь.