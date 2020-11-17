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«Работаем в кризисных регионах мира». Какие задачи выполняет витебская миротворческая рота

17 ноября 2020 12:10
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Новости Беларуси. Миротворческой миссии Беларуси 17 ноября исполняется 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первой страной, куда был направлен национальный миротворческий контингент Временных сил ООН, был Ливан.  

«Работаем в кризисных регионах мира». Какие задачи выполняет витебская миротворческая рота-1

Сегодня основу миротворчества в нашей стране составляет единственная специальная рота 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Личный состав постоянно совершенствует свои навыки. Одним из ключевых направлений является оказание медицинской помощи.

«Работаем в кризисных регионах мира». Какие задачи выполняет витебская миротворческая рота-4

Сергей Тарасевич, старший офицер отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Данная тематика очень важна для военнослужащих, которые готовятся к выполнению задач в конфликтном регионе, так как, анализируя все события, которые происходили в вооруженных конфликтах в прошлом, мы пришли к такому мнению, что самое главное это именно оказание первой помощи пострадавшему.

«Работаем в кризисных регионах мира». Какие задачи выполняет витебская миротворческая рота-7

Илья Бахир, снайпер миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Мы работаем в кризисных регионах мира, мы занимаемся регулированием конфликта и соблюдением договора о подписании невооружения. Это одна из множества наших специфик. Служба на контрольно-пропускных пунктах (стационарных и мобильных) также, патрулирование в кризисных районах, а также помощь мирному населению.

«Работаем в кризисных регионах мира». Какие задачи выполняет витебская миротворческая рота-10

В настоящее время Министерством обороны прорабатываются возможности участия миротворческой роты в международной деятельности ООН по поддержанию мира и безопасности.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Тарасевич # Илья Бахир # Фотофакт

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