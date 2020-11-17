Производитель поднял цену. К кому обращаться, если продукты в магазинах резко подорожали?

Новости Беларуси. Пока во всем мире из-за пандемии закрываются магазины, кафе и рестораны, белорусский малый бизнес и сфера услуг изо всех сил стараются удержаться на плаву. Минчане, соблюдая необходимые меры безопасности, продолжают посещать объекты общепита и торговые точки. Как не только выжить в период мирового кризиса, но и не уйти в минус? О развитии столичной сферы торговли и услуг поговорили в студии «Большого города» с Ниной Емельяновой, начальником главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.
Екатерина Забенько, ведущая:
Кто контролирует цены в магазинах и следит за тем, чтобы они не повышались? Насколько серьезно эти правила соблюдаются и какие применяются санкции к нарушителям?
Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Как я сказала, это функция Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Мы со своей стороны можем по обращениям граждан выйти на мониторинги и проверить ситуацию либо запросить у субъекта хозяйствования информацию о формировании цен, но для привлечения к административной ответственности все равно эти материалы должны направляться в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
Екатерина Забенько:
Правильно ли я понимаю, если человек один и тот же товар покупает, как вы говорите, практически каждый день и заметил, что в один прекрасный момент цена повысилась. Это и есть основание, чтобы позвонить куда-то и рассказать об этом?
Нина Емельянова:
Да, есть основание для начала проведения мероприятий по подтверждению того, что либо это торговля превысила установленную торговую надбавку, либо производитель поднял цену. То есть каждый факт – это предмет разбирательства. Для начала, чтобы видеть, откуда пошел рост цен. Производитель тоже может повысить отпускную цену с учетом того, что, например, те же комплектующие или сырье для производства данного вида товара покупает, например, за рубежом где-то, и с ростом курса доллара, евро либо любой иностранной валюты это сырье может подорожать. Тогда мы не можем говорить о необоснованном повышении цен, но оно не может быть резким и не может в разы превышать цену, к которой мы привыкли.
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