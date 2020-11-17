Производитель поднял цену. К кому обращаться, если продукты в магазинах резко подорожали?

Новости Беларуси. Пока во всем мире из-за пандемии закрываются магазины, кафе и рестораны, белорусский малый бизнес и сфера услуг изо всех сил стараются удержаться на плаву. Минчане, соблюдая необходимые меры безопасности, продолжают посещать объекты общепита и торговые точки. Как не только выжить в период мирового кризиса, но и не уйти в минус? О развитии столичной сферы торговли и услуг поговорили в студии «Большого города» с Ниной Емельяновой, начальником главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Екатерина Забенько, ведущая:

Кто контролирует цены в магазинах и следит за тем, чтобы они не повышались? Насколько серьезно эти правила соблюдаются и какие применяются санкции к нарушителям? Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Как я сказала, это функция Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Мы со своей стороны можем по обращениям граждан выйти на мониторинги и проверить ситуацию либо запросить у субъекта хозяйствования информацию о формировании цен, но для привлечения к административной ответственности все равно эти материалы должны направляться в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.