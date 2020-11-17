«Доедают сейчас ту гречку». Ажиотажного спроса на продукты во время второй волны коронавируса нет
Новости Беларуси. Пока во всем мире из-за пандемии закрываются магазины, кафе и рестораны, белорусский малый бизнес и сфера услуг изо всех сил стараются удержаться на плаву. Минчане, соблюдая необходимые меры безопасности, продолжают посещать объекты общепита и торговые точки. Как не только выжить в период мирового кризиса, но и не уйти в минус? О развитии столичной сферы торговли и услуг поговорили в студии «Большого города» с Ниной Емельяновой, начальником главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.
Екатерина Забенько, ведущая:
К сожалению, тема пандемии сейчас, наверное, самая популярная в мире, поэтому сегодня много будем уделять ей внимания. В первую очередь как это отразилось на покупательском спросе и ценах в магазинах в Минске?
Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Если мы с вами вспомним март, когда наши покупатели вдохновились, наверное, фотографиями пустых полок в магазинах Европы и США и ринулись в магазины. конечно, в торговле был тогда большой объем работы и большой подъем. Розничный товарооборот вырос в марте, по сравнению с февралем, на 15 процентов. И это притом, что большая половина розничного товарооборота Минска – это непродовольственные товары, но как раз мы видели такой повышенный спрос, не хочу говорить ажиотажный, на товары длительного хранения: гречку, консервы мясные, все остальные крупы, макаронные изделия, все, что можно было купить мешками, сахар тот же, и хранить дома на балконах.
Сколько мы ни предупреждали наше население о том, что все это производится у нас в стране, запасы есть, обеспечим не только на этот год, но еще и на несколько следующих, население все равно покупало.
За первый квартал у нас были высокие цифры по темпу роста розничного товарооборота, потом стали падать, когда уже все угомонились. Вот этот спрос продержался буквально дней 10, максимум две недели. Начали тогда покупать и непродовольственные товары длительного пользования: холодильники, телевизоры. Не знаю, по сколько штук каждому человеку надо. Собирались долго не выходить из дома. Сейчас уже пошла вторая волна коронавируса.
Екатерина Забенько:
А сейчас все еще ту гречку доедают, которую в марте купили.
Нина Емельянова:
Скорее всего, да. Потому что мы увидели, как из месяца в месяц у нас немного снижался розничный товарооборот. Сейчас, конечно, не такие высокие цифры, как нам хотелось бы, как мы ожидали, но ажиотажного и повышенного спроса на какие-либо товары уже нет. Вы правильно сказали, доедают сейчас ту гречку.
Производитель поднял цену. К кому обращаться, если продукты в магазинах резко подорожали?
Екатерина Забенько:
Покупатели все-таки добились частично своего, гречка на какой-то момент подорожала. Одна из немногих из товаров, которые сегодня присутствуют в полном объеме на полках в магазинах.
Нина Емельянова:
Ответная реакция субъектов хозяйствования на повышенный спрос. Если кому-то чего-то много надо, почему бы нам не воспользоваться, почему бы не заработать? Но есть контролирующие органы, то же Министерство антимонопольного регулирования и торговли, на которое возложены функции по контролю за ценообразованием. Есть те же местные органы власти, которые также отслеживают ситуацию. И, чтобы умерить аппетиты отдельных субъектов хозяйствования, не могу сказать, что все решили нажиться в этот период, было принято постановление соответствующее о сорегулировании цен на социально значимые товары. До сих пор у нас действует, оно вводится на срок до трех месяцев (90 дней) и продлевается. Сейчас оно у нас продлено до 31 декабря текущего года, то есть мы с вами уверены и знаем, что социально значимые товары – то, что нужно человеку практически каждый день – в цене существенно не поднимутся.
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