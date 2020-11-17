«Доедают сейчас ту гречку». Ажиотажного спроса на продукты во время второй волны коронавируса нет

Новости Беларуси. Пока во всем мире из-за пандемии закрываются магазины, кафе и рестораны, белорусский малый бизнес и сфера услуг изо всех сил стараются удержаться на плаву. Минчане, соблюдая необходимые меры безопасности, продолжают посещать объекты общепита и торговые точки. Как не только выжить в период мирового кризиса, но и не уйти в минус? О развитии столичной сферы торговли и услуг поговорили в студии «Большого города» с Ниной Емельяновой, начальником главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. Екатерина Забенько, ведущая:

К сожалению, тема пандемии сейчас, наверное, самая популярная в мире, поэтому сегодня много будем уделять ей внимания. В первую очередь как это отразилось на покупательском спросе и ценах в магазинах в Минске?

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Если мы с вами вспомним март, когда наши покупатели вдохновились, наверное, фотографиями пустых полок в магазинах Европы и США и ринулись в магазины. конечно, в торговле был тогда большой объем работы и большой подъем. Розничный товарооборот вырос в марте, по сравнению с февралем, на 15 процентов. И это притом, что большая половина розничного товарооборота Минска – это непродовольственные товары, но как раз мы видели такой повышенный спрос, не хочу говорить ажиотажный, на товары длительного хранения: гречку, консервы мясные, все остальные крупы, макаронные изделия, все, что можно было купить мешками, сахар тот же, и хранить дома на балконах. Сколько мы ни предупреждали наше население о том, что все это производится у нас в стране, запасы есть, обеспечим не только на этот год, но еще и на несколько следующих, население все равно покупало. За первый квартал у нас были высокие цифры по темпу роста розничного товарооборота, потом стали падать, когда уже все угомонились. Вот этот спрос продержался буквально дней 10, максимум две недели. Начали тогда покупать и непродовольственные товары длительного пользования: холодильники, телевизоры. Не знаю, по сколько штук каждому человеку надо. Собирались долго не выходить из дома. Сейчас уже пошла вторая волна коронавируса. Екатерина Забенько:

А сейчас все еще ту гречку доедают, которую в марте купили.

Нина Емельянова:

Скорее всего, да. Потому что мы увидели, как из месяца в месяц у нас немного снижался розничный товарооборот. Сейчас, конечно, не такие высокие цифры, как нам хотелось бы, как мы ожидали, но ажиотажного и повышенного спроса на какие-либо товары уже нет. Вы правильно сказали, доедают сейчас ту гречку. Производитель поднял цену. К кому обращаться, если продукты в магазинах резко подорожали? Екатерина Забенько:

Покупатели все-таки добились частично своего, гречка на какой-то момент подорожала. Одна из немногих из товаров, которые сегодня присутствуют в полном объеме на полках в магазинах.