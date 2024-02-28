Марзалюк: на оскорблении ближних не строится национальная идея, она строится на любви и солидарности

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке:

И мы должны гордиться белорусскими партизанами, которые реально спасали белорусских граждан, белорусских людей. Мы должны гордиться теми людьми, которые все сделали для того, чтобы Беларусь в нынешних границах стала реальным национальным государством уже после обретения независимости. Без БССР и без тех людей, которые умирали, и без наших собратьев, которые освобождали, хоть и гениальнейшей операцией «Багратион», в том числе и гордого парня, великого армянина, Баграмяна и всех остальных, было бы все по-другому. Поэтому мы про эти вещи должны помнить. И мы должны помнить, что ничто так не расчеловечивает и не уничтожает, как идеология ненависти. На ненависти не строятся национальные идеи. На оскорблении ближних и дальних не строится национальная идея, она строится на любви и солидарности. На понимании того, что история – это вещь такая, моральная, это моральная наука, это наука о подвигах, и в том числе трагедиях, которые делают нас сильными. И мы должны быть достойны тех людей, которые вместе с двух сторон в ходе наступления Красной армии, с другой стороны – партизанского движения, сделали все, чтобы Беларусь стала свободной, это великий год.

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