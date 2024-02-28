На фестивале «Киновек» показали первую картину, снятую на «Беларусьфильме»

Немое кино в сопровождении живой музыки. Показом отреставрированной картины «Лесная быль» стартовал республиканский фестиваль «Киновек», посвященный 100-летию белорусского кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первая картина, снятая «Беларусьфильмом». Она поставлена режиссером Юрием Таричем по повести Михася Чарота «Свинопас». В Минске показ будет проходить в сопровождении тапера, а в регионах – с наложенной музыкой.

Виктор Васильев, председатель Союза кинематографистов Беларуси:

В этой картине мы рассказываем, как проходит становление нашего белорусского государства, как отвоевывается каждый клочок земли, как выращиваются люди, чтобы показать любовь к нашей Родине.

Юрий Алексей, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:

«Беларусьфильм», самое главное, сохранил традиции, свой стиль, свой почерк. Поэтому это очень важно. Мы несем нашу культуру посредством наших фильмов и сохраняем традиции. Чтобы наши молодые люди видела, как жили раньше, развивались. И будущее будет из этого складываться.