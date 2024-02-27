Гайдукевич: сегодня большинство семей молятся за то, чтобы Президент остался

Олег Гайдукевич, председатель ЛДПБ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ставка будет сделана на теракты, экстремизм. Знаете, когда к нам войска введут, попытаются? Когда смогут раскачать внутриполитическую ситуацию. Об этом Президент говорил. Вот если бы у них получилось в 2020 году... Вот если бы госпереворот удался, пофантазируем, значит польская армия и НАТО вошли бы через неделю. Под видом какой угрозы? Бороться с Россией. Якобы защищать независимость Беларуси от России. И здесь бы уже была гражданская война, и здесь бы уже летали ракеты. Вот от чего Лукашенко всех спас и силовики. Вот почему люди сегодня радуются и с облегчением вздыхают, когда Президент говорит: «Я иду на президентские выборы». Потому что они знают, какие есть риски перед страной.

Григорий Азаренок:

И что Лукашенко равно мир.

Олег Гайдукевич:

И это правда. И сегодня в большинстве белорусских семей молятся, чтобы наш Президент оставался, руководил, и страна жила спокойно. Потому что это правда. Потому что нет ничего страшнее, чем перемены. И нет ничего страшнее, чем внезапные перемены, о которых ты никогда не мечтал и не хотел.

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