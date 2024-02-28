Хищения и приписки в АПК! Как в сельском хозяйстве борются с падежом скота?

Могилевская область активно работает над улучшением показателей выращивания и сохранности крупного рогатого скота. Регион попал в тройку антирекордсменов по падежу и теперь старается исправить ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Улучшить показатели специалисты намерены с помощью изменений технологий и учебы. Представители районных ветеринарных служб, зоотехники и заведующие молочно-товарных комплексов проходят обучение. Как теория работает на практике, видела Юлия Мычка.

Экспортный потенциал страны в том числе формируется в этих деревенских пейзажах. Животноводство является основой агропромышленного комплекса и производит больше половины всей сельхозпродукции. За 8 месяцев 2023 года на экспорте продуктов питания Беларусь заработала более 4 млрд долларов.

И это далеко не предел. Можем больше, но повысить показатели мешает падеж скота. По поручению главы государства положение дел в АПК находится под пристальным вниманием Генпрокуратуры. Факты хищения, приписки и сокрытия реальных цифр. Проблемы, которые раньше решали на бумаге, предметно разбирают на фермах. Слабые звенья технологической цепочки, кажется, нащупали в Костюковичском районе Могилевской области. За три года падеж скота здесь снизился в два раза.

Ольга Рябцева, начальник производственного отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию Костюковичского райисполкома:

У нас все хозяйства за 2023 год и текущий период снизили падеж. Просто в числовом измерении – кто-то чуть-чуть больше, кто-то чуть-чуть меньше.

Если в 2021 году район не досчитался почти тысячу голов, то в прошлом – 500. Конечно, эти цифры не для самоуспокоения, а промежуточный результат работы новой команды. Специалистов собирали по всей стране. В итоге для каждой молочно-товарной фермы разработали свою антикризисную схему: изменили календарь вакцинации, подготовили крепкую кормовую базу. Ольга Рябцева:

Дают бюджетные средства для приобретения комбикормов всех марок и для всех полувозрастных групп животных. Также благодаря тому, что мы соблюдаем рацион и используем в нем только специализированный комбикорм – это тоже дало хороший, положительный результат. Треть уголовных дел в сфере АПК связаны с сокрытием падежа – Лукашенко

В этом хозяйстве «Цемагро» сохранность почти 98 %. В этой статистике работа всех: от телятниц до зоотехнической службы. Свою лепту вносят даже сторожа и работники охраны. Если теленок родился ночью, первостепенная задача – выпоить его молозивом. Первый час жизни ложится на их плечи.