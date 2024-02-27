Гайдукевич про офицеров Беларуси: Вы – гордость нашей страны! Мы гордимся каждым из вас

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим победу на выборах и вызовы для новых депутатов. В гостях председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич. Григорий Азаренок, СТВ:

Всем экстремистам и террористам, которые берут в руки оружие и нам угрожают, ответили в нашем МВД. В наших внутренних войсках. Причем ответили ветераны.





Предатели нашего Отечества пытаются нас запугать, но выглядит это смешно. В противовес угрозам, которые пытаются создать нашему государству недружественные нам правительства соседних государств, во внутренних войсках созданы дополнительно отряды спецназначения. Помимо этого, ветеранские подразделения специального назначения. Мы на протяжении уже третьего года проходим регулярно подготовку в учебных центрах, учебных базах внутренних войск и готовы вместе с вновь созданными подразделениями в любое время выступить на прикрытие рубежей нашей Родины, на защиту нашей границы, оказать морально-психологическую и физическую помощь нашим бойцам и подразделениям спецназначения.



Олег Гайдукевич, председатель ЛДПБ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Как можно сравнить потешный взвод тиктокеров, как его называют, который только пиарится. Есть там еще – усы накручивает, ходит.

Григорий Азаренок:

Он сбежал в Польшу. Олег Гайдукевич:

Конечно. Это же было видно. Настоящий воин. Сидит, эти усы крутит и интервью раздает. Конечно, в Польше он. И наши ветераны, которых пытались, кстати, дискредитировать... Там Павличенко... Я помню, я с ним в спортзал ходил, сфотографировался. Я сам был офицер. Я горжусь, что его знаю. И выложил фотографию. И уже ее напечатали эти змагарские СМИ. Я горжусь, что его знаю. Вы дураки. Гордился и буду гордиться, что знаю Павличенко. Эти люди действительно в 1990-е годы встали плечом к плечу с Президентом. Григорий Азаренок:

Они шли на ножи, на пистолеты, на пули. Это чушь!