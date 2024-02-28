Член Молодёжного парламента: искусственный интеллект убивает грамотность!

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком.

Мария Юркова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Искусственный интеллект также и грамотность убивает. Для чего молодому человеку думать, как правильно написать слово, когда мы пишем сообщение? Все за нас делает интернет. Это на самом деле огромная проблема, потому что если мы в один прекрасный день окажемся без интернета и без социальных сетей, очень много будет неграмотных, неприспособленных.

И вообще интернет и социальные сети – это большой океан, в котором если не умеет плавать человек, то он просто утонет. Это касается и подростков, и молодежи, и, к сожалению, детей.

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