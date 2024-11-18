Директор института социологии НАН рассказал, почему электоральная кампания завершится спокойно

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Безусловно, можно говорить о предварительных вещах. И прежде всего, я бы хотел тезис, который уважаемая Алена обозначила: спокойно проходит кампания. Да, безусловно, спокойно, но на то, чтобы эта компания завершилась спокойно, работают экспертное сообщество, работают очень активно журналисты, работают представители наших общественных объединений, политических партий. В процесс принятия решений вовлечена огромная масса людей, потому что они являются участниками различного рода дискуссионных площадок. Мы очень активно в последнее время стали обращать внимание на то, что нам сообщают наши средства массовой информации, государственные СМИ. Степень активности на данный момент времени весьма высока. И самое главное, я полагаю, что есть понимание того, что от такой активности каждый, кто эту активность проявляет, задавая вопросы, наблюдая за происходящими событиями, оценивая то, что внутри страны и за рубежом, есть понимание того, что чувство ответственности за происходящее, оно все более и более проникает в сознание каждого человека.

Белорусы никогда не были склонны к тому, чтобы давать какие-то радикальные оценки, даже когда мы задаем в ходе наших исследований какие-либо вопросы. Там, где можно сказать «просто», «хорошо», мы избегаем оценок «великолепно», «прекрасно», потому что наш менталитет таков, что мы не стремимся к крайностям. Так вот, еще один аргумент в пользу того, что эта кампания тоже, безусловно, завершится спокойно, состоит в том, что в конечном итоге понимание того, что все зависит от себя, от нас и от нашего решения, оно окажется определяющим в ситуации 26 января или на несколько дней раньше.