«Проголосовали бы за Лукашенко». Игорь Тур об изменении позиции беглых

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Электоральный процесс мне видится однозначным, абсолютное большинство граждан Беларуси убеждены, что в 2025 году победу на выборах одержит действующий Президент. Более того, по моим ощущениям, я общаюсь с очень разными людьми, то, что должен победить Александр Григорьевич, это абсолютное благо будет совершенно для всех, для страны в целом и для всех ее граждан, это тоже очень хорошо понимают люди.

Маленький инсайт. По своей работе я иногда в том числе контактирую с людьми, которые, скажем, политические оппоненты наши. Часть из них сейчас за рубежом, некоторые внутри страны. Но в общем-то риторика этих людей, по крайней мере, тоже сильно поменялась. Она приблизительно следующая: мы, конечно, не можем назвать себя такими ярыми сторонниками действующего Президента, но даже мы понимаем колоссальность проделанной работы его за последние годы, поэтому (говорят те люди, которые за рубежом, некоторые, не все далеко) была бы у нас возможность проголосовать на выборах, мы бы голосовали за Лукашенко, потому что в политике это называется ситуационный союз. Вот мне кажется, у нас в целом в обществе не то что бы расслабленность, но спокойствие, потому что где-то внутри страна-то сделала уже свой выбор, а выборы лишь продемонстрируют то, что уже случилось.