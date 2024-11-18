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Медики Минской области и регионов России подписали соглашение о сотрудничестве

18 ноября 2024 14:11
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Медики Минской области и России укрепляют деловые контакты. Центральный регион посетили гости из Приморского края, Башкортостана и Ивановской области. Подписано соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Медики Минской области и регионов России подписали соглашение о сотрудничестве-2

Российских специалистов заинтересовал опыт белорусских коллег. Быстрое и качественное оказание медицинской помощи, уровень подготовки врачей и оснащение клиник. Среди ключевых тем – новые механизмы доплаты врачам, в том числе в сельской местности, за сложные виды работ. А еще оснащение материально-технической базы и варианты поддержки молодых специалистов.

Медики Минской области и регионов России подписали соглашение о сотрудничестве-4

Рауль Халфин, председатель Республиканской организации Башкортостана профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации:
Будет обмен делегациями как по вопросам профсоюза, так и по вопросам здравоохранения. Уже привез официальное приглашение от министра здравоохранения нашей Республики Башкортостан. Мы готовы обсуждать и делиться опытом.

Медики Минской области и регионов России подписали соглашение о сотрудничестве-6

Виктория Праженик, главврач Несвижской центральной районной больницы:
В нашем Несвижском районе большое внимание уделяется обновлению материально-технической базы, а также обеспечению кадрового потенциала. За последние годы у нас введена в эксплуатацию в прошлом году новая поликлиника. В настоящий момент проводим ремонтные работы нашего межрайонного урологического отделения. Мы планируем к концу года ввести в эксплуатацию данное отделение. Закупаем новое оборудование и мебель.

Награды от руководства Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения получили лучшие медики из разных регионов Минской области.

# Международное сотрудничество # Медицина # Беларусь-Россия

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