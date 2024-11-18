Медики Минской области и регионов России подписали соглашение о сотрудничестве

Медики Минской области и России укрепляют деловые контакты. Центральный регион посетили гости из Приморского края, Башкортостана и Ивановской области. Подписано соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Российских специалистов заинтересовал опыт белорусских коллег. Быстрое и качественное оказание медицинской помощи, уровень подготовки врачей и оснащение клиник. Среди ключевых тем – новые механизмы доплаты врачам, в том числе в сельской местности, за сложные виды работ. А еще оснащение материально-технической базы и варианты поддержки молодых специалистов.

Рауль Халфин, председатель Республиканской организации Башкортостана профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации:

Будет обмен делегациями как по вопросам профсоюза, так и по вопросам здравоохранения. Уже привез официальное приглашение от министра здравоохранения нашей Республики Башкортостан. Мы готовы обсуждать и делиться опытом.