Йохан Бекман, политолог, доктор общественно-политических наук:

Я думаю, что Урсула, она ничего не понимает. То есть надо просто наблюдать ее выступление, как она выступает. Кстати, ее никто не выбирал. То есть это антидемократическая должность, позиция человека, которого просто какие-то скрытые процессы поставили туда. Есть даже кличка у нее – «сумасшедшая Урсула», потому что это действительно вредный человек, как и многие лидеры Евросоюза. Надо сейчас объективно это рассматривать, потому что у нас там неадекватные люди в руководстве Евросоюза и в странах НАТО так же. То есть это непонятные люди, то ли наркоманы, то ли какие-то странные личности. У Макрона тоже как-то очень его семейная жизнь весьма странная, и так далее. Надо понять, что на самом деле Европа ближе к распаду. То есть идет уже процессы распада Евросоюза, процессы распада военного блока НАТО.

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