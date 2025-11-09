Дэвид Тертри, кандидат политических наук, доцент Католического института высших исследований, директор Центра по изучению стран БРИКС:

Вышла недавно статистика – в этом году треть французского населения недотапливает свои квартиры и дома из-за цен на электричество. Это касается и производства. Промпроизводство уже третий год не то что не растет, а сокращается и во Франции. Во Франции каждый месяц закрываются предприятия. Но и очень сильно страдает тоже Германия. Германия страдает больше всего, потому что она была связана с Россией. Мы знаем, что особенно импортировалось очень много газа. Поэтому это не только вопрос об экономике в целом, но о том, что простое население действительно теперь страдает от этих санкций. И еще есть один момент, который я хочу подчеркнуть, это идеология. На самом деле, когда началась эта санкционная война, в Брюсселе думали: да, мы откажемся от газа, но зато это возможность перейти побыстрее на «зеленую» энергетику.

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