Треть французского населения недотапливает свои жилища из-за высоких цен – европейский эксперт

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Дэвид Тертри, кандидат политических наук, доцент Католического института высших исследований, директор Центра по изучению стран БРИКС:
Вышла недавно статистика – в этом году треть французского населения недотапливает свои квартиры и дома из-за цен на электричество. Это касается и производства. Промпроизводство уже третий год не то что не растет, а сокращается и во Франции. Во Франции каждый месяц закрываются предприятия. Но и очень сильно страдает тоже Германия. Германия страдает больше всего, потому что она была связана с Россией. Мы знаем, что особенно импортировалось очень много газа. Поэтому это не только вопрос об экономике в целом, но о том, что простое население действительно теперь страдает от этих санкций. И еще есть один момент, который я хочу подчеркнуть, это идеология. На самом деле, когда началась эта санкционная война, в Брюсселе думали: да, мы откажемся от газа, но зато это возможность перейти побыстрее на «зеленую» энергетику.
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