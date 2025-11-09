Как встряхнуть сельское хозяйство Витебской области? Посмотрели на состояние ферм в регионе
На последнем совещании с участием Александра Лукашенко в Витебске зацепили факты, озвученные и по падежу скота, и по низким показателям в АПК. Особенно на контрасте с тем, что там и Ветакадемия, и биотехнологический кластер строят.
Беспорядки и падеж скота – итоги совещания в Витебской области здесь.
На наведение элементарного порядка в Витебской области Президент дал две недели – до 7 ноября. Итоги совсем скоро подведет Комитет госконтроля и даст свою оценку по поручению главы государства.
По-журналистски программа «Суровый взгляд» поставила перед собой задачу понять и показать. Потому в середине срока вместе с губернатором приехали просмотреть, что же все-таки происходит. Александр Субботин согласился проехать по окрестностям без заранее очерченного маршрута. Был выходной день, и о нашем приезде, по крайней мере на первую точку, не знал никто.
Рейд по фермам с губернатором. Субботин не побоялся показать состояние АПК на Витебщине – самое честное интервью читайте здесь.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Не обманул, приехали – как-то диковато.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Диковато, как видим на картинке.
Александр Субботин:
Да, и мы приехали в самые проблемные. Сейчас посмотрим, по пути у нас еще одна ферма есть. Интересно, как среагирует местная власть. Понятно, здесь уже предрик.
Алена Сырова:
Как у вас с падежом?
Ирина Полякова, председатель Городокского райисполкома:
Мы уже предварительно знаем, что у нас меньше падеж, октябрь к сентябрю. А прошлый год, если сентябрь 2024-го с сентябрем 2025-го сравнить, вообще 40 % к уровню прошлого года.
Алена Сырова:
А что изменили?
Ирина Полякова:
Во-первых, наверное, содержание, условия содержания телят. Работников где-то поменяли, нашли более ответственных, которые действительно с душой и сердцем к работе.
Алена Сырова:
Кадры сменили. Где нашли?
Ирина Полякова:
В принципе, это наши люди. Только мы переставляем, ставим одного, пробуем, пошло – не пошло. Получилось, значит – работать. Не получилось – перекидываем.
Александр Субботин:
Рублем же стимулируете?
Ирина Полякова:
Абсолютно верно, конечно.
Александр Субботин:
Они тогда смотрят друг на друга, и уже какая-то конкуренция.
Ирина Полякова:
Плюс еще в этом году централизованно закупили вакцину. И по нашему району мы поставили таким образом, что централизованно закупка пошла через бюджет, и вакцина находится на контроле у райветстанции. И хранится там, и она приезжает, колет. То есть мы уже четко, конкретно знаем, понимаем: ребенок однозначно получил вакцину. Что тут скрывать, были моменты: в журналах все написано, а потом раз, что-то выстреливает.
Алена Сырова:
Взрослых пойдемте посмотрим.
Ирина Полякова:
Средняя заработная плата разнится. Если взять по району – у нас 1800. По этому месяцу уже больше чем 1 900 средняя заработная плата по району. По этому хозяйству – 1600-1700, но сейчас, в сезон, она, конечно, больше. Потому что за счет растениеводства. Доярки все завязаны на результат. То есть, есть удой, значит, есть зарплата.
Александр Субботин:
Сколько доит на корову?
Ирина Полякова:
На этой ферме пока 10 с половиной. Это немного, это мало, да.
Алена Сырова:
Но это меньше, чем на той, на которой мы были вот только что.
Ирина Полякова:
Понимаете, они тоже варьируются.
Алена Сырова:
Я просто пытаюсь понять логику. Глава государства поручил до 7 ноября навести порядок. Но неужели для этого обязательно нужно было ждать распоряжения Президента, чтобы элементарно подчиститься и попросить кого-то помочь?
Ирина Полякова:
Этого не надо было ждать. Может быть, для нас это повседневная работа, поэтому мы не так широко показывали.
Александр Субботин:
Нужно констатировать, что ментальность у нас такая, системно мы работать пока еще не можем. Когда на истерике или что-то надо, тогда сделаем, горы свернем. Поэтому этот, наверное, импульс, он только в плюс.
Ирина Полякова:
Толчок хороший, да.
Александр Субботин:
Оно все идет, но не так, как должно было быть.
Ольга Нестерова, бригадир молочно-товарной фермы «Володарка» СУП «Северный»:
Делали и санитарные дни, но не так красиво.
Ирина Полякова:
Были у нас тут вопросы и по дояркам, и по всему. Мы потом, когда узнали, что Викторовну уговорили, что она идет сюда…
Ольга Нестерова:
С семи человек у нас теперь 26 штат.
Александр Субботин:
Хорошего воскресенья.
Ирина Полякова:
Простите, чуток подправились, но что сделаешь.
Мы были на фермах и молочно-товарных комплексах в Городокском районе и Витебском. Если нас все равно уже рассекретили, то пусть каждая последующая локация будет лучше предыдущей – по нарастающей.