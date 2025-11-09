Как встряхнуть сельское хозяйство Витебской области? Посмотрели на состояние ферм в регионе

На последнем совещании с участием Александра Лукашенко в Витебске зацепили факты, озвученные и по падежу скота, и по низким показателям в АПК. Особенно на контрасте с тем, что там и Ветакадемия, и биотехнологический кластер строят. Беспорядки и падеж скота – итоги совещания в Витебской области здесь. На наведение элементарного порядка в Витебской области Президент дал две недели – до 7 ноября. Итоги совсем скоро подведет Комитет госконтроля и даст свою оценку по поручению главы государства. По-журналистски программа «Суровый взгляд» поставила перед собой задачу понять и показать. Потому в середине срока вместе с губернатором приехали просмотреть, что же все-таки происходит. Александр Субботин согласился проехать по окрестностям без заранее очерченного маршрута. Был выходной день, и о нашем приезде, по крайней мере на первую точку, не знал никто. Рейд по фермам с губернатором. Субботин не побоялся показать состояние АПК на Витебщине – самое честное интервью читайте здесь.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Не обманул, приехали – как-то диковато. Алена Сырова, политический обозреватель:

Диковато, как видим на картинке. Александр Субботин:

Да, и мы приехали в самые проблемные. Сейчас посмотрим, по пути у нас еще одна ферма есть. Интересно, как среагирует местная власть. Понятно, здесь уже предрик.

Алена Сырова:

Как у вас с падежом? Ирина Полякова, председатель Городокского райисполкома:

Мы уже предварительно знаем, что у нас меньше падеж, октябрь к сентябрю. А прошлый год, если сентябрь 2024-го с сентябрем 2025-го сравнить, вообще 40 % к уровню прошлого года. Алена Сырова:

А что изменили? Ирина Полякова:

Во-первых, наверное, содержание, условия содержания телят. Работников где-то поменяли, нашли более ответственных, которые действительно с душой и сердцем к работе. Алена Сырова:

Кадры сменили. Где нашли? Ирина Полякова:

В принципе, это наши люди. Только мы переставляем, ставим одного, пробуем, пошло – не пошло. Получилось, значит – работать. Не получилось – перекидываем. Александр Субботин:

Рублем же стимулируете? Ирина Полякова:

Абсолютно верно, конечно. Александр Субботин:

Они тогда смотрят друг на друга, и уже какая-то конкуренция. Ирина Полякова:

Плюс еще в этом году централизованно закупили вакцину. И по нашему району мы поставили таким образом, что централизованно закупка пошла через бюджет, и вакцина находится на контроле у райветстанции. И хранится там, и она приезжает, колет. То есть мы уже четко, конкретно знаем, понимаем: ребенок однозначно получил вакцину. Что тут скрывать, были моменты: в журналах все написано, а потом раз, что-то выстреливает. Алена Сырова:

Взрослых пойдемте посмотрим.

Ирина Полякова:

Средняя заработная плата разнится. Если взять по району – у нас 1800. По этому месяцу уже больше чем 1 900 средняя заработная плата по району. По этому хозяйству – 1600-1700, но сейчас, в сезон, она, конечно, больше. Потому что за счет растениеводства. Доярки все завязаны на результат. То есть, есть удой, значит, есть зарплата. Александр Субботин:

Сколько доит на корову? Ирина Полякова:

На этой ферме пока 10 с половиной. Это немного, это мало, да. Алена Сырова:

Но это меньше, чем на той, на которой мы были вот только что. Ирина Полякова:

Понимаете, они тоже варьируются.

Алена Сырова:

Я просто пытаюсь понять логику. Глава государства поручил до 7 ноября навести порядок. Но неужели для этого обязательно нужно было ждать распоряжения Президента, чтобы элементарно подчиститься и попросить кого-то помочь? Ирина Полякова:

Этого не надо было ждать. Может быть, для нас это повседневная работа, поэтому мы не так широко показывали. Александр Субботин:

Нужно констатировать, что ментальность у нас такая, системно мы работать пока еще не можем. Когда на истерике или что-то надо, тогда сделаем, горы свернем. Поэтому этот, наверное, импульс, он только в плюс. Ирина Полякова:

Толчок хороший, да. Александр Субботин:

Оно все идет, но не так, как должно было быть.