В Новосибирске 13 и 14 ноября пройдёт турнир «Сила традиций». Узнали о готовности белорусских борцов

Традиционно в ноябре проходит международный турнир по греко-римской борьбе трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина «Сила традиций», где принимают участие борцы не старше 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы – всегда желанные гости. Вот и на этот раз парни собираются в Сибирь. Соревнования проходят каждый год в разных городах России. В этот раз ковры постелены в Новосибирске, родине мэтра. Состязаться атлеты будут исключительно в личном первенстве. Нашу страну представят 9 спортсменов.

Ребята до 17 лет уже способны показывать интересную и качественную борьбу, считает мэтр мировой классики Александр Карелин. Именно этот возраст придет на смену молодежи. Вадим Букрей в этом году возглавил кадетскую национальную команду Беларуси и подошел тщательно к формированию дружины, так как турнир личный.

Вадим Букрей, старший тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе по кадетам:

Прошло два турнира у нас в сентябре и в октябре. По этим турнирам уже возраст у нас обновился, и смотрели состав турнира «Сила традиций». Прикоснутся к легенде. И, может, даст ребятам возможность зарядиться на дальнейшие какие-то старты. Воодушевит и вдохновит их. С трепетом едем, с ожиданием этого турнира.