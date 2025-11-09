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В Новосибирске 13 и 14 ноября пройдёт турнир «Сила традиций». Узнали о готовности белорусских борцов

09 ноября 2025 19:37
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Традиционно в ноябре проходит международный турнир по греко-римской борьбе трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина «Сила традиций», где принимают участие борцы не старше 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы – всегда желанные гости. Вот и на этот раз парни собираются в Сибирь. Соревнования проходят каждый год в разных городах России. В этот раз ковры постелены в Новосибирске, родине мэтра. Состязаться атлеты будут исключительно в личном первенстве. Нашу страну представят 9 спортсменов.

В Новосибирске 13 и 14 ноября пройдёт турнир «Сила традиций». Узнали о готовности белорусских борцов-2

Ребята до 17 лет уже способны показывать интересную и качественную борьбу, считает мэтр мировой классики Александр Карелин. Именно этот возраст придет на смену молодежи. Вадим Букрей в этом году возглавил кадетскую национальную команду Беларуси и подошел тщательно к формированию дружины, так как турнир личный.

В Новосибирске 13 и 14 ноября пройдёт турнир «Сила традиций». Узнали о готовности белорусских борцов-4

Вадим Букрей, старший тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе по кадетам:
Прошло два турнира у нас в сентябре и в октябре. По этим турнирам уже возраст у нас обновился, и смотрели состав турнира «Сила традиций». Прикоснутся к легенде. И, может, даст ребятам возможность зарядиться на дальнейшие какие-то старты. Воодушевит и вдохновит их. С трепетом едем, с ожиданием этого турнира.

В Новосибирске 13 и 14 ноября пройдёт турнир «Сила традиций». Узнали о готовности белорусских борцов-6

Марк Кот, участник международного турнира «Сила традиций»:
Турнир проводится очень хорошо, как первенство мира, первенство Европы. Цели, как всегда, выиграть. Больше ничего нового. Подготовка хорошо прошла, спасибо тренерам. 

Подробности смотрите в видео.

# Греко-римская борьба # Александр Карелин

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