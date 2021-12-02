Там нет работы, у меня там родители, и они реально голодают. О чём ещё говорили пассажиры рейса в Ирак

Новости Беларуси. Очередной гуманитарный рейс по вывозу граждан Ирака состоялся сегодня, 2 декабря. Борт «Иракских авиалиний» доставил на родину 427 человек, из них 12 детей. В аэропорту Эрбиля самолет приземлился менее двух часов назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ:

После пережитых событий на белорусско-польской границе – химатаки, использования водометов и других спецсредств польскими силовиками – люди увидели истинное лицо европейской демократии. Хотя и на родине, где Запад годами навязывал свою волю, разрушал человеческие судьбы, оставляя без права на будущее, перспективы туманные. Беженцы улетали неохотно, но приняли такое решение, потому что ждать от ЕС реакции больше не могут.

Я не знаю, что буду делать в Ираке, там нет работы, нет перспектив. У меня там родители, и они реально голодают. Я понимаю, что единственный выход для меня – попробовать попасть в Европу еще раз, но уже через другие страны.