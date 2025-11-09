После краш-теста в «ТикТоке» товар смели с полок – как делают топоры на МТЗ? Показали весь процесс

Еще недавно сама мысль о том, что легендарный Минский тракторный завод будет ковать топоры, казалась фантастикой. Но именно такую задачу – создать отечественный инструмент с нуля – поставил глава государства, рассказали в программе «Суровый взгляд». Первые шаги были неуверенными. Дебютные модели отправили на доработку. Завод включился в настоящую охоту за идеалом.

Андрей Юшкевич, главный специалист по организации и сопровождению новых проектов Минского тракторного завода:

Первые модели топоров имели дефекты. Мы изменили вид термообработки, изменили углы спуска. Пришли к оптимальному углу. Это очень важно для топоров. Дальше были подобраны материалы, особенно накладка. Она имеет несколько особенностей. Она должна быть очень тактильна, приятна на ощупь, не скользкая.

И результат этой кропотливой работы – две серийные модели, которые уже можно купить: колун и хозяйственный топор. Пока проект работает в кооперации, стальные лезвия рождаются здесь, на МТЗ. А эргономичные рукоятки из сверхпрочного полимера поставляют партнеры из Бобруйска и Минска. Но чтобы окончательно приручить стоимость, на заводе затеяли настоящую технологическую революцию. Скоро все этапы производства, включая литье рукояток, будут вести под одной крышей. Андрей Юшкевич:

Прошли длительный этап выбора технологии. В середине декабря планируется подписать контракт на поставку оборудования с пресс-формами.

Впрочем, есть и обратная сторона медали. Покупатели, хваля качество, в один голос твердят: дорого. Колун за 166 рублей и хозяйственный топор за 132 в фирменных магазинах – это повод для заводчан искать новые решения. И они их находят. Наша съемочная группа первая заглянула в святая святых – цех, где заработала новая струйно-абразивная установка. Она в разы ускорила и облегчила процесс обработки лезвия, который раньше был тяжелым ручным трудом.

По-настоящему народную славу белорусскому топору принесла не только продуманная конструкция. Когда рекламу тебе делает Президент, сложно придумать что-то громче. Но на МТЗ нашли выход. Гениальный по своей простоте маркетинг.

Юлия Храмцова, руководитель пресс-службы Минского тракторного завода:

Мы решили, что, конечно, лучше всего залетает – это краш-тесты. И все топоры были проданы практически в течение двух дней. Вся та партия, которая была сделана, поступали заказы и из Беларуси, и из Российской Федерации, и других стран СНГ. Но самый строгий тест-драйв для любого инструмента не заводские цеха и не соцсети, а суровая реальность. Лесники вынесли свой вердикт.

Анастасия Мацкевич, официальный представитель Министерства лесного хозяйства Беларуси:

По сообщениям наших коллег, после определенных доработок эти топоры получили высокую оценку. Наши работники говорят, что физическим лицам рекомендовано покупать белорусский топор, что действительно достойная альтернатива зарубежным изделиям.

На сегодня мощности завода – 250 топоров каждой модели в месяц. С начала года выпустили уже 3 тысячи штук. Но это лишь разминка. Уже к 2026 году производство отечественного инструмента планируют полностью перевести на цифровые рельсы. А главное – расширять линейку. Добавятся еще четыре новые модели. В кузнечном цеху МТЗ уже куют будущее. Нашей съемочной группе удалось подсмотреть, как из раскаленного металла рождается одна из новых моделей с удлиненной ручкой. Эксклюзивные кадры прямо с пылу с жару.

Так постепенно рождается инструмент, который уже сегодня можно найти на полках рядом с мировыми брендами. И если раньше выбор белорусского покупателя был ограничен импортными образцами, то сегодня ситуация меняется. По техническим характеристикам наш колун не уступает зарубежным аналогам. Та же хромовая сталь, схожие параметры, а по некоторым показателям даже превосходит. Например, у него оптимальный угол заточки именно для колки дров.