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После краш-теста в «ТикТоке» товар смели с полок – как делают топоры на МТЗ? Показали весь процесс

09 ноября 2025 19:34
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Еще недавно сама мысль о том, что легендарный Минский тракторный завод будет ковать топоры, казалась фантастикой. Но именно такую задачу – создать отечественный инструмент с нуля – поставил глава государства, рассказали в программе «Суровый взгляд». Первые шаги были неуверенными. Дебютные модели отправили на доработку. Завод включился в настоящую охоту за идеалом.

После краш-теста в «ТикТоке» товар смели с полок – как делают топоры на МТЗ? Показали весь процесс-2

Андрей Юшкевич, главный специалист по организации и сопровождению новых проектов Минского тракторного завода:
Первые модели топоров имели дефекты. Мы изменили вид термообработки, изменили углы спуска. Пришли к оптимальному углу. Это очень важно для топоров. Дальше были подобраны материалы, особенно накладка. Она имеет несколько особенностей. Она должна быть очень тактильна, приятна на ощупь, не скользкая.

После краш-теста в «ТикТоке» товар смели с полок – как делают топоры на МТЗ? Показали весь процесс-4

И результат этой кропотливой работы – две серийные модели, которые уже можно купить: колун и хозяйственный топор. Пока проект работает в кооперации, стальные лезвия рождаются здесь, на МТЗ. А эргономичные рукоятки из сверхпрочного полимера поставляют партнеры из Бобруйска и Минска. Но чтобы окончательно приручить стоимость, на заводе затеяли настоящую технологическую революцию. Скоро все этапы производства, включая литье рукояток, будут вести под одной крышей.

Андрей Юшкевич:
Прошли длительный этап выбора технологии. В середине декабря планируется подписать контракт на поставку оборудования с пресс-формами.

После краш-теста в «ТикТоке» товар смели с полок – как делают топоры на МТЗ? Показали весь процесс-6

Впрочем, есть и обратная сторона медали. Покупатели, хваля качество, в один голос твердят: дорого. Колун за 166 рублей и хозяйственный топор за 132 в фирменных магазинах – это повод для заводчан искать новые решения. И они их находят. Наша съемочная группа первая заглянула в святая святых – цех, где заработала новая струйно-абразивная установка. Она в разы ускорила и облегчила процесс обработки лезвия, который раньше был тяжелым ручным трудом.

После краш-теста в «ТикТоке» товар смели с полок – как делают топоры на МТЗ? Показали весь процесс-8

По-настоящему народную славу белорусскому топору принесла не только продуманная конструкция. Когда рекламу тебе делает Президент, сложно придумать что-то громче. Но на МТЗ нашли выход. Гениальный по своей простоте маркетинг.

После краш-теста в «ТикТоке» товар смели с полок – как делают топоры на МТЗ? Показали весь процесс-10

Юлия Храмцова, руководитель пресс-службы Минского тракторного завода:
Мы решили, что, конечно, лучше всего залетает – это краш-тесты. И все топоры были проданы практически в течение двух дней. Вся та партия, которая была сделана, поступали заказы и из Беларуси, и из Российской Федерации, и других стран СНГ.

Но самый строгий тест-драйв для любого инструмента не заводские цеха и не соцсети, а суровая реальность. Лесники вынесли свой вердикт.

После краш-теста в «ТикТоке» товар смели с полок – как делают топоры на МТЗ? Показали весь процесс-12

Анастасия Мацкевич, официальный представитель Министерства лесного хозяйства Беларуси:
По сообщениям наших коллег, после определенных доработок эти топоры получили высокую оценку. Наши работники говорят, что физическим лицам рекомендовано покупать белорусский топор, что действительно достойная альтернатива зарубежным изделиям.

После краш-теста в «ТикТоке» товар смели с полок – как делают топоры на МТЗ? Показали весь процесс-14

На сегодня мощности завода – 250 топоров каждой модели в месяц. С начала года выпустили уже 3 тысячи штук. Но это лишь разминка. Уже к 2026 году производство отечественного инструмента планируют полностью перевести на цифровые рельсы. А главное – расширять линейку. Добавятся еще четыре новые модели. 

В кузнечном цеху МТЗ уже куют будущее. Нашей съемочной группе удалось подсмотреть, как из раскаленного металла рождается одна из новых моделей с удлиненной ручкой. Эксклюзивные кадры прямо с пылу с жару. 

После краш-теста в «ТикТоке» товар смели с полок – как делают топоры на МТЗ? Показали весь процесс-16

Так постепенно рождается инструмент, который уже сегодня можно найти на полках рядом с мировыми брендами. И если раньше выбор белорусского покупателя был ограничен импортными образцами, то сегодня ситуация меняется. По техническим характеристикам наш колун не уступает зарубежным аналогам. Та же хромовая сталь, схожие параметры, а по некоторым показателям даже превосходит. Например, у него оптимальный угол заточки именно для колки дров.

После краш-теста в «ТикТоке» товар смели с полок – как делают топоры на МТЗ? Показали весь процесс-18

Евгений Черноус, продавец-консультант строительного магазина:
В основном представлены бренды российского, белорусского и китайского производителя. Если по видам брать, то у нас виды обычные топоры и топоры-колуны. Несмотря на то, что российский бренд более на слуху, потребители чаще обращают внимание на белорусский топор, так как он не уступает по качеству и немножко дешевле.

Теперь, когда у белорусов есть свой топор, а у покупателя – выбор, самое важное – это не бренд, а умение с ним работать. 

После краш-теста в «ТикТоке» товар смели с полок – как делают топоры на МТЗ? Показали весь процесс-20

Диана Головач, корреспондент:
Главный секрет чемпионов по колке дров не в мускулах, а в меткости. Профессионалы говорят: важно найти на полене то самое место, где волокна дерева готовы расступиться. При этом нужно бить не со всей силы, а прицельно, и глядя именно в то самое место, куда хочешь ударить. Главное – правильно расставить акценты.

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