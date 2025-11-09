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В Новой Зеландии борются с мощным пожаром, где снимали «Властелин колец»

09 ноября 2025 19:31
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В Новой Зеландии борются с мощным пожаром, где снимали «Властелин колец»-0

В Национальном парке Тонгариро в Новой Зеландии, где снимались некоторые сцены «Властелина колец», возник крупный лесной пожар, охвативший около 2500 гектаров. Об этом пишет ТАСС.

Были эвакуированы жители Вакапапы и десятки туристов. Огонь успели локализовать лишь на 20%. 

В его тушении задействованы 15 вертолетов и 5 самолетов. По заявлению представителя пожарного департамента, это самая крупная воздушная операция за последнее время. 

Пожар ставит под угрозу туристическую привлекательность региона, и его тушение продлится еще несколько дней.

Фото: pixabay

# Пожар

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