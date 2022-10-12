МАРТ: сегодня действует правило – стоп-цена. Дешевле можно продавать, но рост цен временно остановлен
Новости Беларуси. Бизнес-союз Минска предлагает постепенно переходить к саморегуляции в формировании цен. Такое заявление озвучил журналистам сопредседатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По его словам, цены нужно регулировать, учитывая интересы всех: и клиента, и бизнеса. Предложения союза были устно озвучены на встрече в МАРТ. Скоро они будут опубликованы. Пока еще в Беларуси бизнес работает в условиях рыночной экономики. Важно, чтобы была развитая конкуренция без неравных условий хозяйствования и излишней монополизации.
Виктор Маргелов, директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей:
Ценообразование – это многоуровневая сложная система. Если мы хотим действительно качественно регулировать цены с учетом баланса интересов всех его участников, потому что не только потребитель – участник этих процессов, но и розничная торговля, и производители, и другие структуры, которые работают на это все. Поэтому мы предлагаем прежде всего развитие институтов саморегулирования бизнеса для того, чтобы эти проблемы быстро выявлялись.
По информации МАРТ, сейчас выявлено относительно немного нарушений ценового моратория. Рост цен возможен только с разрешения госорганов. Какая будет дальнейшая политика, станет известно только 20 октября.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
На сегодняшний момент действует одно правило: стоп-цена, мораторий на рост цен. И единственный способ увеличить цену – это согласие руководителей облисполкомов или органов госуправления, за которыми находится тот или иной субъект хозяйствования. То, что касается любых манипуляций с бухгалтерскими документами, отмены скидок, акций и тому подобное, – это все запрещено. Цена зафиксирована. Ниже – пожалуйста! Ниже можно продавать, но рост цены временно остановлен.
Мониторинг цен в торговых сетях столицы будет продолжен. По всем нарушениям будут возбуждены уголовные дела.
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