«Я понимаю – сезонность, но не до такой же степени!» Почему в Беларуси так стремительно дорожают овощи и фрукты?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, и Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства. Юлия Бешанова, СТВ:

На неделе прошло совещание у Президента. Он высказался достаточно жестко и потребовал заморозить цены. Насколько реально взять и заморозить цены? Потому что буквально через день правоохранителям стали поступать сообщения о том, что куда ни приезжают, везде есть факты, что цены слегка, но подросли. «У нас есть ситуация по каждой позиции». Кто и как контролирует цены в белорусских магазинах?

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы проводим мониторинги каждый месяц уже достаточно большое количество лет. Эти мониторинги показывают, что какие-то цены растут, какие-то не растут. После совещания у главы государства созданы мобильные группы, в которые входят профсоюзы, представители КГК и местных властей. И эти группы сняли цены во всех магазинах. У нас есть ситуация по каждой позиции. Юлия Бешанова:

Теперь есть база, с которой можно сверить? Елена Манкевич:

Конечно. И эти группы работают каждый день. И будут работать в таком же режиме до того момента, пока не отработает другая группа, которая создана, чтобы определиться с тем, как дальше будут регулироваться цены, как они будут развиваться (возглавила Наталья Ивановна Кочанова), в которую вошел ряд министерств и ведомств, в том числе и Федерация профсоюзов. В некоторых магазинах действительно цены растут по ряду позиций, но тогда сразу же принимаются очень жесткие решения. Юлия Бешанова:

Вплоть до уголовной ответственности? «Я понимаю – сезонность, но не до такой же степени!» Почему так стремительно дорожают овощи и фрукты?

Елена Манкевич:

На данный момент да. Но я не могу сказать, что эта ситуация повально. Ситуация немножко в другом заключается. Мы заморозили цены. Теперь мы должны понимать, как дальше будем жить и развиваться. Ведь мы понимаем, что затраты на какие-то энергоносители тоже растут, они будут потом тоже отражаться на стоимости продукции. Чья это компетенция? Президент очень четко сказал, что это будет компетенция министерства, которое является регулятором в той или иной сфере, вместе с губернатором, то есть с тем человеком, который отвечает за свой регион и является координатором на этой земле. Это правильно. Сейчас у меня перед глазами наш вчерашний экстренный мониторинг цен, мы проводим такие периодически, по 89 позициям, наиболее востребованным у населения. Это наша потребительская корзина – то, чем больше всего мы с вами пользуемся. Ведь мы кушаем каждый день, а промышленные товары мы покупаем далеко не каждый день. За 20 дней – с 10 октября и по 20-21 сентября. То есть до совещания у Президента что происходило – у нас есть мониторинг, и то, что происходит дальше. Если сравнивать 20 дней разницы, то мы видим, что по некоторым видам плодоовощной продукции, перец например, на 20 % выросли цены, бананы – на 11 %, капуста – 6,6 %, огурцы и помидоры – более 40 % рост цен. За 20 дней. Я понимаю – сезонность, но не до такой же степени, давайте согласимся. Цитрусовые – на 5,6 %. Дальше мы смотрим на консервы детские фруктовые и диетического питания – 8,9 %. Свиная консервированная тушенка – почти на 6 %. Колбаса вареная высшего сорта, которая наиболее востребована у большинства населения, – 4,5 %. И так далее. Падение цен есть, но есть и рост цен за 20 дней. Поэтому то, что сделал и сказал Президент, он же не просто так говорит, это понятно, что напряжение у людей есть. Юлия Бешанова:

С чем связан такой дикий рост цен за такой короткий промежуток времени? Первоначально говорили: курсовые разницы, валюта. Рубль все уже отыграл. Почему? «Мы не говорим, что цены выросли за 20 дней. Они поднимались с начала кризиса. И сегодня пик»

Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:

Сегодня либеральная система капиталосбережения населения немножко рухнула. В связи с этим у нас сегодня применяются макроэкономические показатели, они стабильны, как отмечал первый вице-премьер. Но Президентом была четко поставлена задача – сокращение инфляции. Что мы здесь видим и наблюдаем? Наши субъекты хозяйствования, учитывая мнения специалистов, саботируют курс правительства. И это все тянется еще с далекого 2020 года. Может быть, и раньше. Может быть, и с 1991 года, с момента образования частного сектора экономики. Что мы предлагаем? Мы видим, что присутствуют такие понятия в мировой экономике, как ограниченная рациональность и апокалиптичность поведения субъектов хозяйствования. Но чтобы предложить модель экономического строения поддержки отечественного производителя, необходимо полностью, чтобы в нашей стране, кроме рабочей группы, в состав вошли наши деловые экспертные круги. Вся диверсификация экономики и экономического потенциала проходила, когда деловые круги, экспертное сообщество участвовали в нормотворческой деятельности. Мы увидели в последнее время, что конструктивный диалог бизнеса и власти был свернут – параллельно под грифом секретности оперативного принятия срочных мер. Я имею в виду сейчас, что это та категория законопроектов, которая проходила в парламенте. Мы приглашались несколько раз для общественного обсуждения. Хотя директива пункт 9,4, Директива № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности» свидетельствует, что мы непосредственно принимали участие. Поэтому, наверное, такая серьезная ситуация возникла в результате и этого отношения. Юлия Бешанова:

Так цены-то почему выросли?