«Я понимаю – сезонность, но не до такой же степени!» Почему в Беларуси так стремительно дорожают овощи и фрукты?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, и Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства.
Юлия Бешанова, СТВ:
На неделе прошло совещание у Президента. Он высказался достаточно жестко и потребовал заморозить цены. Насколько реально взять и заморозить цены? Потому что буквально через день правоохранителям стали поступать сообщения о том, что куда ни приезжают, везде есть факты, что цены слегка, но подросли.
«У нас есть ситуация по каждой позиции». Кто и как контролирует цены в белорусских магазинах?
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы проводим мониторинги каждый месяц уже достаточно большое количество лет. Эти мониторинги показывают, что какие-то цены растут, какие-то не растут. После совещания у главы государства созданы мобильные группы, в которые входят профсоюзы, представители КГК и местных властей. И эти группы сняли цены во всех магазинах. У нас есть ситуация по каждой позиции.
Юлия Бешанова:
Теперь есть база, с которой можно сверить?
Елена Манкевич:
Конечно. И эти группы работают каждый день. И будут работать в таком же режиме до того момента, пока не отработает другая группа, которая создана, чтобы определиться с тем, как дальше будут регулироваться цены, как они будут развиваться (возглавила Наталья Ивановна Кочанова), в которую вошел ряд министерств и ведомств, в том числе и Федерация профсоюзов. В некоторых магазинах действительно цены растут по ряду позиций, но тогда сразу же принимаются очень жесткие решения.
Юлия Бешанова:
Вплоть до уголовной ответственности?
«Я понимаю – сезонность, но не до такой же степени!» Почему так стремительно дорожают овощи и фрукты?
Елена Манкевич:
На данный момент да. Но я не могу сказать, что эта ситуация повально. Ситуация немножко в другом заключается. Мы заморозили цены. Теперь мы должны понимать, как дальше будем жить и развиваться. Ведь мы понимаем, что затраты на какие-то энергоносители тоже растут, они будут потом тоже отражаться на стоимости продукции. Чья это компетенция? Президент очень четко сказал, что это будет компетенция министерства, которое является регулятором в той или иной сфере, вместе с губернатором, то есть с тем человеком, который отвечает за свой регион и является координатором на этой земле. Это правильно.
Сейчас у меня перед глазами наш вчерашний экстренный мониторинг цен, мы проводим такие периодически, по 89 позициям, наиболее востребованным у населения. Это наша потребительская корзина – то, чем больше всего мы с вами пользуемся. Ведь мы кушаем каждый день, а промышленные товары мы покупаем далеко не каждый день. За 20 дней – с 10 октября и по 20-21 сентября. То есть до совещания у Президента что происходило – у нас есть мониторинг, и то, что происходит дальше. Если сравнивать 20 дней разницы, то мы видим, что по некоторым видам плодоовощной продукции, перец например, на 20 % выросли цены, бананы – на 11 %, капуста – 6,6 %, огурцы и помидоры – более 40 % рост цен. За 20 дней. Я понимаю – сезонность, но не до такой же степени, давайте согласимся. Цитрусовые – на 5,6 %. Дальше мы смотрим на консервы детские фруктовые и диетического питания – 8,9 %. Свиная консервированная тушенка – почти на 6 %. Колбаса вареная высшего сорта, которая наиболее востребована у большинства населения, – 4,5 %. И так далее. Падение цен есть, но есть и рост цен за 20 дней. Поэтому то, что сделал и сказал Президент, он же не просто так говорит, это понятно, что напряжение у людей есть.
Юлия Бешанова:
С чем связан такой дикий рост цен за такой короткий промежуток времени? Первоначально говорили: курсовые разницы, валюта. Рубль все уже отыграл. Почему?
«Мы не говорим, что цены выросли за 20 дней. Они поднимались с начала кризиса. И сегодня пик»
Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:
Сегодня либеральная система капиталосбережения населения немножко рухнула. В связи с этим у нас сегодня применяются макроэкономические показатели, они стабильны, как отмечал первый вице-премьер. Но Президентом была четко поставлена задача – сокращение инфляции. Что мы здесь видим и наблюдаем? Наши субъекты хозяйствования, учитывая мнения специалистов, саботируют курс правительства. И это все тянется еще с далекого 2020 года. Может быть, и раньше. Может быть, и с 1991 года, с момента образования частного сектора экономики.
Что мы предлагаем? Мы видим, что присутствуют такие понятия в мировой экономике, как ограниченная рациональность и апокалиптичность поведения субъектов хозяйствования. Но чтобы предложить модель экономического строения поддержки отечественного производителя, необходимо полностью, чтобы в нашей стране, кроме рабочей группы, в состав вошли наши деловые экспертные круги. Вся диверсификация экономики и экономического потенциала проходила, когда деловые круги, экспертное сообщество участвовали в нормотворческой деятельности. Мы увидели в последнее время, что конструктивный диалог бизнеса и власти был свернут – параллельно под грифом секретности оперативного принятия срочных мер. Я имею в виду сейчас, что это та категория законопроектов, которая проходила в парламенте.
Мы приглашались несколько раз для общественного обсуждения. Хотя директива пункт 9,4, Директива № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности» свидетельствует, что мы непосредственно принимали участие. Поэтому, наверное, такая серьезная ситуация возникла в результате и этого отношения.
Юлия Бешанова:
Так цены-то почему выросли?
Андрей Копыток:
Мы сейчас не говорим, что цены выросли за 20 дней. Они поднимались с момента начала кризиса. И сегодня тот пик, который мы непосредственно… Мы пытались стучать и в мае, и в июле, сигнализировать. И Президент правильно и четко отметил: почему не доложили? Почему не сказали? Ведь мы сигнализировали в каждое профильное министерство и ведомство. Мы проходили общественно-консультационные советы, советы по развитию предпринимательства в районах. Те сигналы, которые поступали от населения, а это главная наша задача в соответствии с государственной программой развития малого и среднего предпринимательства как инфраструктуры поддержки бизнеса – вовремя просигнализировать в правительство. Да, был создан оперативно-ситуационный штаб. Но те предложения, которые мы туда направляли, стали не востребованы. На те сигналы, которые мы подавали и подаем, не так быстро на них реагировали. То, что мы получили, мы это увидели.
Елена Манкевич:
Чем больше людей, экспертов принимают участие в каких-то обсуждениях, тем больше мы получаем эффект. Но ведь Президент не первый раз говорил о ценах, обращался и говорил: давайте остановим рост цен.