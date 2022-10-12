«Это такой переходный период». Так ли страшен кризис среднего возраста?

Иван Цыркун, психолог, преподаватель психологии:

Депрессия может быть следствием неправильного выхода, скажем так, неконструктивного из кризиса. Дело в том, что когда мы слышим слово «кризис», обычно за этим всегда следует какая-то негативная ассоциация, то есть мы думаем, что это что-то плохое. Если мы посмотрим, может быть, чуть-чуть с другой точки зрения, то кризис – это такой переходный период. В идеале, как написано в учебнике, из кризиса мы всегда выходим с приобретениями. Допустим, если говорить про кризис среднего возраста, то там масса таких приобретений – чувство ответственности, помощь другим, философские обобщения, мудрость, в конце концов. То есть масса, целый список этих приобретений, поэтому в общем-то само слово «кризис» в нашем понимании не должно нести негативный какой-то смысл.