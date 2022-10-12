«Это такой переходный период». Так ли страшен кризис среднего возраста?
Кризис среднего возраста. Переоценка ценностей и сильнейший внутренний конфликт – однажды с этим сталкивается каждый из нас. О том, как выйти из подавленного состояния и обрести новый смысл жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как отличить кризис среднего возраста от депрессии, усталости обычной?
Иван Цыркун, психолог, преподаватель психологии:
Депрессия может быть следствием неправильного выхода, скажем так, неконструктивного из кризиса. Дело в том, что когда мы слышим слово «кризис», обычно за этим всегда следует какая-то негативная ассоциация, то есть мы думаем, что это что-то плохое. Если мы посмотрим, может быть, чуть-чуть с другой точки зрения, то кризис – это такой переходный период. В идеале, как написано в учебнике, из кризиса мы всегда выходим с приобретениями. Допустим, если говорить про кризис среднего возраста, то там масса таких приобретений – чувство ответственности, помощь другим, философские обобщения, мудрость, в конце концов. То есть масса, целый список этих приобретений, поэтому в общем-то само слово «кризис» в нашем понимании не должно нести негативный какой-то смысл.
Алеся Лакина:
Есть ли какие-то способы преодолеть это кризисное состояние?
Иван Цыркун:
Есть такой термин – ведущий вид деятельности. То есть это тот вид деятельности, который удовлетворяет актуальные потребности индивида, и в его рамках формируются познавательные процессы, личностные качества и поведенческие свойства. Для зрелого возраста такой деятельностью является трудовая. Поэтому, если сказать широко, можно даже таким лозунгом, то созидательный труд на пользу общества. Когда человек занят созидательным трудом на пользу общества и реализует свои возможности, то, скорее всего, этот кризис будет относительно незаметно происходить.
Проживают этот этап и не замечают, что в нем находятся. Кому не грозит кризис среднего возраста – подробнее здесь.