Проживают этот этап и не замечают, что в нём находятся. Кому не грозит кризис среднего возраста?

Кризис среднего возраста. Переоценка ценностей и сильнейший внутренний конфликт – однажды с этим сталкивается каждый из нас. О том, как выйти из подавленного состояния и обрести новый смысл жизни, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Иван Цыркун, психолог, преподаватель психологии:

Ученые любят все категоризировать и раскладывать по полочкам. Есть разные варианты – люди, которые проживают этот кризис, этап и не замечают, что в нем находятся. Потому что они достигают намеченных целей, их потребности удовлетворяются, у них появляются новые цели, они видят пути и идут к ним. Есть люди, которые внешне демонстрируют отсутствие кризиса, но тем не менее внутри понимают, что что-то происходит.

Третья и четвертая категории – это люди, которые находятся в зоне риска. В третьей категории люди, которые, скажем так, перестали удовлетворять каким-то требованиям с точки зрения возраста. Опять же, жена сказала мужу: «Ты старый, толстый. Я нашла себе молодого, красивого». То есть перестал удовлетворять требованиям. Плюс его потребности не удовлетворяются, то есть с двух сторон человек находится в тисках, не знает, что делать. Четвертая категория – это те люди, которые всю жизнь были несчастны. Они тяжелее всего переживают любой кризис. Опять-таки, если ты занят созидательным трудом на пользу общества, который приносит тебе удовлетворение и материальное вознаграждение достаточное, то, скорее всего, такой человек будет счастлив даже в это время.