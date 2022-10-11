Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, и Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства. «Накрутка просто колоссальная». Какие цены устанавливают торговые сети на продукцию, принятую у фермеров?

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Я была в Кировске вместе с МАРТом и Могилевским облисполкомом. Мы встречались с фермерами со всей страны. И был такой пример. Встал представитель Гродненщины и говорит: «Я выращиваю яблоки». Он не стал называть конкретную торговую сеть, но фиксировал факт: «У меня покупали по 25 копеек мои яблоки, а в магазине, торговой сети – по 1,25 рубля». Вы представляете, о какой рентабельности мы сейчас с вами говорим? Юлия Бешанова, СТВ:

Накрутка просто колоссальная. Елена Манкевич:

Колоссальная. У нас есть курс, о котором говорил неоднократно Президент. Почему покупаем по одной цене, а закладываем риски совсем по другой? Он правильно сказал. Юлия Бешанова:

Доллар отыграл. Где мы увидели, что в магазинах цены вернулись в прежнее состояние?

Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:

Доллар отыграл, и вопрос теперь к Национальному банку. Вот курс рубля установился, почему цены остались такими? Поэтому мы предлагали свою модель неоднократно. Юлия Бешанова:

Какую модель предложили? О «Национальной платформе бизнеса» Андрей Копыток:

Скоро в свет выходит «Национальная платформа бизнеса». И там прописано достаточно – на 14 страниц пунктов, какую модель мы предлагаем. И я инициировал и приглашал Президента Республики Беларусь на деловую встречу с деловым сообществом, чтобы дать понять конкретно предложения, чтобы их увидел Президент, что кардинально это может поменяться, как только Президент начнет лично участвовать, разбираться, чтобы он смотрел, что мы предлагаем. Потому что, как мы видим, зачастую в тех общественно-консультационных советах с 2017 года… Цитата Президента: раньше бизнес-структуры жаловались, что их предложения не воспринимаются всерьез. Теперь мы снова жалуемся, что наши предложения не доносят до того уровня, чтобы мы кардинально изменили систему. Система сегодня рухнула, и государство включает административный ресурс, но мы экономический потенциал должны включить, чтобы дальше экономика развивалась. Та система, которую мы предлагаем…

Юлия Бешанова:

А в чем суть этой системы? Как вы обкрутите эти темы? Андрей Копыток:

У нас есть полностью та параллель, которую мы сегодня ведем с 1991 года. В нее включены и налогообложение, и либерализация, и поддержка отечественного производителя, и сокращение уплаты в Фонд социальной защиты населения. И откуда мы можем дальше потребить, чтобы было ровно для уплаты нанимателя и работника? Поэтому там комплекс мер, который мы пишем всем деловым сообществом. В деловое сообщество и в Конфедерацию включены более 50 представителей региональных и отраслевых бизнес-ассоциаций. Если брать в масштабе страны, то это порядка 40 тысяч граждан, которые видят на практике, как дальше можно выстроить нашу модель. И по примеру того, когда мы проходили 19 кругов Ассамблеи деловых кругов Беларуси, эта модель всегда представлялась. И на заседаниях в Совмине у нас было 2-3 места, мы всегда участвовали, представляли модель. Теперь мы не видим, до какого уровня рассматривается наша инициатива. Мы понимаем, сегодня есть возможность сказать «да, мы имеем такую модель». Мы от делового сообщества можем представить свою модель для улучшения благосостояния граждан Андрей Копыток:

Но Президентом поставлена задача: до 20 октября представить предложения. Мы готовы тоже, буквально в течение недели. Мы от делового сообщества можем представить свою модель. Мы можем ее доработать, провести совещание, онлайн-встречу, это сейчас очень быстро, и представить эту модель. Там предусмотрена в соответствии с государственной программой развития малого и среднего предпринимательства именно практика, не теория, а практика для развития экономического потенциала, для улучшения благосостояния граждан. Елена Манкевич:

Здесь 40 тысяч человек, а у меня 4 миллиона – это члены профсоюза. Это, в принципе, все трудоспособное население страны, которое ходит в магазины. Андрей Копыток:

Я имею в виду в Конфедерации предпринимательства. А мы представляем 3 миллиона человек. У нас же параллельно пересекаются и с вами. Это, условно, пул экспертов. «Кто-то закладывает большую рентабельность себе. Почему бы ее не ограничить?»

Елена Манкевич:

Я не могу понять, как то, что стоило 25 копеек, может стоить 1,5 рубля. Президент прав – посредники. Если мы отключаем посредников, если непосредственно производитель сможет поставлять напрямую в магазины свой товар, я сейчас говорю на примерах продуктов питания каких-то других, то даже если он по 50 копеек поставит, это все равно не 1,5 рубля. Это уже выгода идет. Плюс мы с вами говорим, что кто-то закладывает большую рентабельность себе. Почему бы ее не ограничить хотя бы по стратегическим группам товаров? Пускай временно, но такие рычаги механизма есть. Почему бы не ограничить бонусы для торговых сетей? Юлия Бешанова:

А не подкосим ли мы тем самым предпринимательство? «Нам пора создавать большие логистические центры» Елена Манкевич:

Я сказала: по стратегическим группам товаров. Я не сказала сейчас: по всем. Я сейчас говорю: 25 копеек и 1,5 рубля. Самый простой пример, чтобы было понятно, о какой рентабельности мы сейчас говорим. Или когда мы играем на курсовых разницах и закладываем себе какой-то непонятный курс. Но какую рентабельность закладываем себе? Если на этот момент это остановить, а потом дать поработать группе экспертов, которые бы отработали механизм, как они дальше должны работать, то, возможно, это бы нам что-то дало. Плюс нам пора создавать большие логистические центры. Не в Минске или под столицей, а в каждом регионе, куда могли бы поступать те или иные группы товаров, из которых те же самые магазины могли бы напрямую брать и продавать. Потому что пока мы довезем до Минска, пока отвезем – это идут потери. Андрей Копыток:

Это работа тех же посредников, а вы говорите: посредников убрать. Юлия Бешанова:

А насколько у нас длинная цепочка посредников, что настолько вырастает цена от фермера до прилавка? Андрей Копыток:

Сейчас будет проходить полностью инвентаризация производственно-логистических сбытовых цепочек. Юлия Бешанова:

А пока Президент не собрал это совещание и административным ресурсом, почему на это не обращали внимание?