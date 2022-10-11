Выгодно ли белорусским магазинам продавать египетский чеснок и появится ли у нас сеть магазинов для небогатых?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, и Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства. Выгодно ли белорусским магазинам продавать египетский чеснок? Юлия Бешанова, СТВ:

Очень часто возникает такая ситуация, когда мы общаемся с людьми и нам говорят: Беларусь – аграрная страна, а почему условный чеснок на прилавках у нас египетский, какой угодно, но не белорусский? Где здесь подвох, ведь он дороже в разы?

Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:

Раньше, если вы привозили товар, вам разрешали торговать оптом. Нам же сейчас разрешают, нам говорят: привозите товар – импорт – и торгуйте в розницу. Юлия Бешанова:

То есть это выгоднее? Андрей Копыток:

Нет. Отечественный производитель не поддерживается. Мы всегда говорили, что необходима поддержка отечественному производителю. Нужно подумать, где и как сократить издержки на производство для того, чтобы наш товар... Юлия Бешанова:

Торговой сети, получается, выгоднее купить импортный чеснок, чем у фермера, который выращивает?

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Дело в том, что бонус на товарную группу, ведь лучше накручивать там, где цена больше – больше прибыль, чем на низкую цену. «Нам нужно поддержать своего отечественного производителя, он не хуже» Андрей Копыток:

Понятно, о чем сказали и о чем мы все знаем: нам нужно поддержать своего отечественного производителя, он не хуже. Юлия Бешанова:

Тем более есть кого поддерживать. Елена Манкевич:

Опять-таки, возвращаюсь к встрече с людьми. Звучали очень интересные предложения. Что происходит у нас на самом деле? Я тоже не понимала, почему в мае я должна покупать узбекскую капусту, ну хоть вы меня застрелите. Юлия Бешанова:

Хотя у того же фермера… Кривой картофель, морковка косая. Почему бы нам не сделать магазины для людей, который не сильно обеспечены?

Елена Манкевич:

Да, она стоит там копейки. И он готов поставить, она ничем не хуже, она даже лучше по каким-то качествам. Но смысл заключается в другом. У нас есть проблема, нам надо свое законодательство немножко поменять, какие-то свои нормативные акты. Почему? Я о ГОСТах говорю. Вчера мне торговые сети рассказывали, что картофель должен быть определенного калибра, размера, тогда он попадает к ним. То же самое касается морковки, капусты и всего остального. Но когда я прихожу в магазин в роли покупателя, я смотрю по своему кошельку, что я могу купить. Почему я не вижу, например, пяти сортов картофеля, который может быть маленький – неважно, который может быть кривой, морковка косая. Почему у нас вот этого нет? У нас очень четко прописано в ГОСТах, что и как должно быть. Почему нам сейчас, на этот промежуток времени, не внести в эти ГОСТы изменения, почему не сделать магазины для группы людей, которые не сильно обеспечены? Я понимаю, что, к примеру, в «Корону» приходят люди, у которых уровень достатка немножко повыше. А на рынке, где есть любая картошка, я могу все что угодно там купить, ГОСТов там нет. Почему то же самое не сделать в магазинах? И фермеры, наши аграрии готовы поставлять и продавать. Они это все потом выкидывают. Куда это идет? Или на корм. К сожалению, очень обидно получается. И вот эти ГОСТы, создание этих магазинов – это очень серьезно. А ведь мы с вами еще не задавались вопросом, какое количество продуктов питания утилизируется.