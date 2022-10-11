Выгодно ли белорусским магазинам продавать египетский чеснок и появится ли у нас сеть магазинов для небогатых?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, и Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства.
Выгодно ли белорусским магазинам продавать египетский чеснок?
Юлия Бешанова, СТВ:
Очень часто возникает такая ситуация, когда мы общаемся с людьми и нам говорят: Беларусь – аграрная страна, а почему условный чеснок на прилавках у нас египетский, какой угодно, но не белорусский? Где здесь подвох, ведь он дороже в разы?
Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:
Раньше, если вы привозили товар, вам разрешали торговать оптом. Нам же сейчас разрешают, нам говорят: привозите товар – импорт – и торгуйте в розницу.
Юлия Бешанова:
То есть это выгоднее?
Андрей Копыток:
Нет. Отечественный производитель не поддерживается. Мы всегда говорили, что необходима поддержка отечественному производителю. Нужно подумать, где и как сократить издержки на производство для того, чтобы наш товар...
Юлия Бешанова:
Торговой сети, получается, выгоднее купить импортный чеснок, чем у фермера, который выращивает?
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Дело в том, что бонус на товарную группу, ведь лучше накручивать там, где цена больше – больше прибыль, чем на низкую цену.
«Нам нужно поддержать своего отечественного производителя, он не хуже»
Андрей Копыток:
Понятно, о чем сказали и о чем мы все знаем: нам нужно поддержать своего отечественного производителя, он не хуже.
Юлия Бешанова:
Тем более есть кого поддерживать.
Елена Манкевич:
Опять-таки, возвращаюсь к встрече с людьми. Звучали очень интересные предложения. Что происходит у нас на самом деле? Я тоже не понимала, почему в мае я должна покупать узбекскую капусту, ну хоть вы меня застрелите.
Юлия Бешанова:
Хотя у того же фермера…
Кривой картофель, морковка косая. Почему бы нам не сделать магазины для людей, который не сильно обеспечены?
Елена Манкевич:
Да, она стоит там копейки. И он готов поставить, она ничем не хуже, она даже лучше по каким-то качествам. Но смысл заключается в другом. У нас есть проблема, нам надо свое законодательство немножко поменять, какие-то свои нормативные акты. Почему? Я о ГОСТах говорю.
Вчера мне торговые сети рассказывали, что картофель должен быть определенного калибра, размера, тогда он попадает к ним. То же самое касается морковки, капусты и всего остального. Но когда я прихожу в магазин в роли покупателя, я смотрю по своему кошельку, что я могу купить. Почему я не вижу, например, пяти сортов картофеля, который может быть маленький – неважно, который может быть кривой, морковка косая. Почему у нас вот этого нет? У нас очень четко прописано в ГОСТах, что и как должно быть. Почему нам сейчас, на этот промежуток времени, не внести в эти ГОСТы изменения, почему не сделать магазины для группы людей, которые не сильно обеспечены? Я понимаю, что, к примеру, в «Корону» приходят люди, у которых уровень достатка немножко повыше. А на рынке, где есть любая картошка, я могу все что угодно там купить, ГОСТов там нет. Почему то же самое не сделать в магазинах? И фермеры, наши аграрии готовы поставлять и продавать. Они это все потом выкидывают. Куда это идет? Или на корм. К сожалению, очень обидно получается. И вот эти ГОСТы, создание этих магазинов – это очень серьезно. А ведь мы с вами еще не задавались вопросом, какое количество продуктов питания утилизируется.
Юлия Бешанова:
Это действительно большая цифра?
«У нас должно быть разнообразие, и к этому мы тоже должны прийти»
Елена Манкевич:
Это достаточно большая на самом деле – масса продуктов питания. Ведь не надо доводить до срока годности, как в аптеках, например. Мы же знаем, аптекари очень хорошо поменяли свою позицию: если срок годности истекает, месяц-два остается, то цена на лекарство становится приятной. Если я понимаю, что мне это лекарство нужно сейчас, я его выпью, и мне неважно, что месяц остался. Почему нельзя сделать то же самое с продуктами питания, почему нельзя сделать свои торговые сети?
Вспомню «Светофор», в который я заходила и к которому мы крайне негативно относились как профсоюзы. Потому что самые дешевые продукты питания, условия, где они поставлялись и лежали, далеко не всегда были хорошими, но ведь сколько там было людей. Они это покупали. У нас должно быть разнообразие, и к этому мы тоже должны прийти.
Юлия Бешанова:
У нас предприниматели готовы к такому развитию событий?
«Предприниматели ждут с нетерпением, когда их пригласят для обсуждения ряда проектов»
Андрей Копыток:
Предприниматели ждут с нетерпением, когда их пригласят для обсуждения ряда проектов. У нас есть два закона: первый – это Конституция, второй – это проект закона о предпринимательстве. И просим: когда вы нас пригласите для обсуждения? Мы готовы.
Я резюмирую коллегу. Безусловно, как я пытался завершить мысль, законодательство у нас присутствует, но есть пробелы в этом законодательстве. О чем коллега говорит, я полностью с ней солидарен. Эти пробелы необходимо ликвидировать.
Елена Манкевич:
Инвентаризацию сделать.
Андрей Копыток:
Да, и мы должны, кроме инвентаризации, вторым пунктом – поддержать отечественного производителя.
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