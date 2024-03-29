Марина Василевская прямо с МКС пообщалась со студентами БГУ по радиосвязи

До звезд белорусы уже дотянулись. Космические просторы на борту МКС бороздит первая женщина-космонавт суверенной Беларуси. Сегодня, 29 марта, пообщаться с Мариной Василевской смогли студенты Белгосуниверситета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Научно-техническая база БГУ позволила организовать прямую радиосвязь со станцией в момент, когда она находилась над нашей страной. Над обеспечением разговора трудилась целая команда из десятка человек. Какие чувства испытываешь при взлете, как отдыхают и чем занимаются в свободное время космонавты и изменилось ли у них представление о космосе? У ребят было всего 10 минут, а подготовили около сотни вопросов.

Артем Мазько, студент Белорусского государственного университета:

Мне было важно узнать, как чувствовала себя космонавтка, первая белоруска именно в эпицентре событий, о ее впечатлениях от всего этого мероприятия.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Отрадно, что именно такой сеанс космической связи проходит в Белорусском государственном университете, где есть свои традиции (разработки и космических аппаратов в том числе). Поэтому вполне естественно, что именно на такой базе в лабораториях аэрокосмического образования стало возможным осуществить подобного рода радиосвязь.

Отметим: вечерние полеты Международной космической станции над Беларусью можно наблюдать 29 и 30 марта. Отправка Марины Василевской на орбиту – настоящий прорыв в белорусской космонавтике. Наша страна стала 22-м государством, чьи граждане побывали на МКС. 25 марта корабль «Союз МС-25», с космонавтом Олегом Новицким, белоруской Мариной Василевской и астронавтом НАСА Трейси Дайсон успешно пристыковался к станции. Здесь экипаж проведет 12 суток. Возвращение запланировано на 6 апреля.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Это на самом деле знаковое событие, во-первых, для всей Республики Беларусь – вот это точно будет вписано не только в книгу Беларуси, а в книгу развития мировой цивилизации XXI века. Когда маленькая, самостоятельная страна вошла в космический клуб.