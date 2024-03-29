Беларусь выбирает социальный курс. Как проходил IV форум ВНС в 2010-м?

Выдвижение кандидатов завершится 31 марта, а уже с 1 по 10 апреля будут проходить выборы делегатов ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой избирательный цикл, начиная с Единого дня голосования, завершится открытием Всебелорусского народного собрания. Пройдет масштабный форум в обновленном качестве, с расширенными полномочиями. Важнейшими темами предстоящего заседания станут оборона и безопасность. Кроме того, будут определяться задачи на очередную пятилетку, решаться кадровые вопросы. Все новое формируется с учетом предыдущего опыта: как проходило четвертое по счету ВНС – в нашем проекте «Верховенство народного слова».

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

2010 год. Начало декабря. Место проведения 4-го Всебелорусского народного собрания – Дворец Республики. Две с половиной тысячи человек. Это представители разных регионов, разных профессий и возрастов. Их определили трудовые коллективы. Сложившийся формат мероприятия – два дня активной работы делегатов. Белорусской традиции – сообща разрабатывать стратегию развития страны – уже почти полтора десятка лет. Беларусь на пороге очередного, четвертого по счету, народного съезда: что сделано и что еще предстоит реализовать, чтобы придать динамику развития всем сферам жизни? Делегаты приехали с предложениями, собранными во время обсуждений в трудовых коллективах.

Светлана Бартош, депутат Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Всебелорусское народное собрание – орган народовластия, представление интересов народа на высшем уровне общения простых людей: от рабочего до ученых. Сначала об итогах. 2006-2010-й годы. Этот период был сопряжен с серьезными испытаниями глобального финансового кризиса, который стал самым глубоким в послевоенной мировой истории. Оказалось, западная в кавычках «прекрасная» жизнь основана не на эффективной работе, а во многом на виртуальном спекулятивном капитале и бесконтрольных кредитах: коррупция, махинации, алчность экономических и политических элит. Хваленые американские банки лопнули сами и потянули за собой весь финансовый мир. Наступила великая рецессия. Экономические показатели стран стремительно пошли падали, на восстановление уходят годы.

Конечно, не обошел мировой кризис стороной и Беларусь. Потому и миссия 4-го съезда ВНС непростая: определить в отраслях пробелы, которые сдерживают развитие, и совместно скорректировать курс на годы вперед. Да, в период финансового шторма пришлось нелегко, но главное – сохранили коллективы, не допустили стремительного роста безработицы. За последние полтора десятилетия страна доказала свою политическую и экономическую самостоятельность.

Владимир Сероштан, заместитель председателя ДОСААФ, делегат II Всебелорусского народного собрания:

Уже выполняя пятилетку, которая была принята на II ВНС, мы заложили солидный фундамент под то, что несмотря на неприятности, которые нас потом постигли, это было связанно с финансово-экономическим кризисом в мире. И мы тоже никуда не могли деться от него, так как являемся составной частью этого механизма. Но мы сумели его пережить, сумели встать и двинуться вперед. Потому что все вопросы решались в первую очередь с позиции людей.

Финансовые плоды приносят сохраненные вовремя после развала Советского Союза заводы. 320 уже кардинально модернизированы. Почти две сотни создано новых предприятий. Из простой ремонтной мастерской «Белкоммунмаш» вырос в промышленного гиганта. Белорусские троллейбусы и трамваи уже колесят во многих странах. МТЗ увеличили модельный ряд тракторов с 3 до 60. У БелАЗа заказов на три года вперед. Но на мировом рынке бушевал финансовый кризис, который ударил по экспорту. Некоторые предприятия работали на склад. Чтобы вырулить, тщательно изучали запросы рынка, искали новые ниши для поставок, расширили ассортимент востребованных товаров.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Мы избежали провалов минусовых. Особо минусовых провалов у нас не было. Да, сокращались темпы экономического роста, были и близкие к 1 %. Это небольшой совсем рост. И неплохо было бы развиваться в среднем процента 4, чтобы давала экономика. Но это непросто обеспечить, для этого нужны новые инвестиционные проекты, о которых все время говорится. Для того чтобы были новые инвестиционные проекты, нам нужна наука, нам нужны инновации.

На четвертом форуме в центре внимания – человек и его проблемы – работа с обращениями граждан. Несмотря на глобальный мировой кризис, в Беларуси прежде всего социальный курс: выплаты пенсий, забота о ветеранах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди – главное богатство Беларуси. В них залог наших успехов и государства в целом. Поэтому ключевым приоритетом нашей политики всегда был, есть и будет человек – его потребности, уровень и качество жизни. Забота о людях, социальная ориентированность, честность, справедливость государственной политики являются краеугольными камнями и направлениями для всей системы власти и для меня как Президента. А. Лукашенко: Мы должны избавиться от ущербной лакейской психологии зависимости от кого-то более сильного – подробности.

В приоритете счастливая, а еще лучше многодетная семья, здоровье, реальные доходы, комфортность жизни. Среди делегатов четвертого съезда ВНС и врач Петр Леонидович Мoськo.

Петр Мосько, главный врач клинического родильного дома Минской области, делегат IV Всебелорусского народного собрания:

Удивило то, как наш Президент смог простым, доходчивым языком поговорить с собравшимися об очень сложных государственных вопросах, о вопросах внешней политики. Мы поняли, что от нашего мнения тоже многое зависит. Наша работа и наш вклад в укрепление страны на самом деле это очень важное дело. Беларусь сохранила накопленный опыт в здравоохранении, плюс передовые технологии. Несмотря на мировой дефолт, в поликлиниках страны и больницах шло переоснащение. Это стимул к освоению новых уникальных операций, стоимость которых за рубежом – сотни тысяч долларов. Для белорусов они бесплатны. В 2008 году успешно проведена первая в истории современного государства трансплантация. Удалось снизить перинатальную смертность. Уже выхаживают малышей с экстремально малым весом. Петр Мосько:

Детей, вес которых менее 1-1,5 килограмма – раньше это казалось несбыточной мечтой.

Пока в роддоме изучали новые технологии, чтобы каждой женщине подарить счастье стать мамой, в зале Дворца Республики делегаты 4-го форума говорили о том, какие меры необходимы, чтобы поддержать тренд на многодетную семью: жилищные субсидии, пособия. Одно из главных слагаемых комфортной и благополучной жизни – крыша над головой. Поэтому приоритетом государственной политики останется жилищное строительство. По числу построенных квартир на 10 тысяч населения Беларусь уже лидер среди всех стран СНГ. В центре внимания участников форума также развитие спорта. А это модернизация ФОКов, формирование инфраструктуры: от стадионов до обыкновенных площадок во дворах.

Еще одно составляющее успеха страны – доступность образования. В отличие от других постсоветских стран, нам удалось сохранить среднее профессиональное обучение. На тот момент в других государствах СНГ уже испытывают дефицит рабочих кадров. Потому в Беларусь едут учиться. Светлана Бартош:

Что для человека важно? Это уверенность в том, что мы проснулись – наши дети пошли в детский сад, школу, получают образование. Могут развиваться дальше, поступать в технические колледжи, высшие учебные заведения, магистратуру. Открыт путь. Пожалуйста – учитесь!

Не менее комфортной должна быть жизнь на селе, в малых и средних городах. Это важнейший принцип региональной политики, заявленный еще в предыдущие годы. По данным социологических исследований, материальное положение сельчан с 2000-го по 2010 годы улучшилось почти в 7 раз. Для развития бизнеса в малых и средних городах действуют беспрецедентные преференции и льготы. На карте страны появляется все больше с белорусским колоритом агрогородков: здесь возводят жилье, развивают инфраструктуру. Они стали центрами притяжения тысяч людей, любящих свою землю, и которые хотят на ней трудиться, создавать семьи, растить детей. С решением кадрового вопроса вперед идут аграрные предприятия. Светлана Бартош:

Как раз стояло у истоков тогда написание или подготовка программы развития агропромышленного комплекса Дрогичинского района. Это все свежо в памяти. Проведены ремонты капитальные школ, детских садов. Объекты социальной сферы были в центре внимания. Дальновидная политика позволила сделать мощнейший рывок в развитии сельского хозяйства. Уже на то время Беларусь по производству продовольствия на душу населения занимает первое место среди стран СНГ и входит в число мировых лидеров по производству молока, картофеля, льна.

Программа возрождения села – это не только о продовольственной безопасности, которая, бесспорно, была важна, чтобы обеспечить белорусов товарами. Но ведь это еще и корни, именно в деревне истоки трудолюбия, мудрости белорусского народа, национальной самобытности. В том числе сохранению культурного наследия уделяют внимание на Всебелорусском народном собрании. В эти годы возрождают старинные технологии, восстанавливают исторические объекты. Сделано немало. Важно, чтобы молодое поколение, принимая эстафету заботы о Родине, ценило то, что создали предыдущие поколения белорусов. Тем более для юных дарований готовы создавать все условия, чтобы талант получил огранку и сиял во благо страны. На четвертом съезде говорили о поддержке одаренной молодежи.