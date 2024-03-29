Какие задачи поставлены перед новым составом депутатов Мингорсовета? Ответил Артём Цуран

Нынешняя избирательная кампания стала одной из масштабных за всю историю страны. Впервые прошел единый день голосования. Кандидатов, которые баллотировались в депутаты от сельских и поселковых Советов до Палаты представителей, было более 19 тысяч человек. Удалось решить немало новых и важных целей и задач. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Почему 28-й созыв депутатов Мингорсовета стал уникальным? Рассказываем о важных достижениях – подробности здесь.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Какие первоочередные задачи поставлены перед новым составом Мингорсовета? Существенно ли они отличаются от предыдущих?