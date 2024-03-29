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Какие задачи поставлены перед новым составом депутатов Мингорсовета? Ответил Артём Цуран

29 марта 2024 14:57
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Нынешняя избирательная кампания стала одной из масштабных за всю историю страны. Впервые прошел единый день голосования. Кандидатов, которые баллотировались в депутаты от сельских и поселковых Советов до Палаты представителей, было более 19 тысяч человек. Удалось решить немало новых и важных целей и задач. Об этом и не только поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Почему 28-й созыв депутатов Мингорсовета стал уникальным? Рассказываем о важных достижениях – подробности здесь.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Какие первоочередные задачи поставлены перед новым составом Мингорсовета? Существенно ли они отличаются от предыдущих?

Какие задачи поставлены перед новым составом депутатов Мингорсовета? Ответил Артём Цуран-1

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Задача Мингорсовета сформулирована законодательно, и нормативно это все прописано. Прежде всего направленность на решение наших основных вопросов общегородских: это утверждение всех основных программ, оценка исполнения бюджета Минска исполнительной властью, предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными на территории района. Наравне с этим взаимодействие с населением. Это работа с каждым минчанином, с его проблемой. Будем обращать внимание наших коллег-депутатов на работу в округе.

Подробности в видео.

# Государственная политика # общество # Артем Цуран # Наталья Надольская

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