Больше 100 тыс. человек приняли участие в масштабной акции протеста в Лондоне

Недовольны политикой своего премьера и в Британии. По последним данным соцопросов, которые опубликовала The Guardian, 69 % британцев негативно относятся к Стармеру. Это один из самых низких показателей среди всех лидеров Западной Европы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А накануне в Лондоне прошла масштабная акция протеста, в которой, по данным местной полиции, приняли участие около 110 тысяч человек. Они недовольны подходами правительства в борьбе с нелегальной миграцией.

Только на прошлой неделе более тысячи мигрантов пересекли Ла-Манш на небольших лодках, в результате общее число нелегалов, прибывших только в этом году, превысило 30 тысяч человек. Эта тема в Британии даже затмила тревоги по поводу замедления экономики.

Уже по старой, но совсем не доброй английской традиции между протестующими и полицией произошли столкновения. Стражи порядка применили силу, и нарушителей арестовали. Все в рамках закона и демократии.