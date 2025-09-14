Инцидент с дронами на территории Польши может стать причиной похолодания американско-российских отношений после встречи на Аляске. Европе это точно наруку. Хотя и среди западного истеблишмента скептически относятся к официальной евроверсии о стресс-тесте русскими ПВО НАТО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Стивен Брайен, экс-помощник главы Пентагона:

Упавшие в Польше БПЛА были под контролем украинцев. Я вижу в этом инциденте провокацию с целью добиться большего количества оружия от стран НАТО. А немецкий политик Сара Вагенкхнет заподозрила власти ФРГ во лжи.

Сара Вагенкнехт, немецкий политик:

Если действительно было так, что Путин хотел протестировать ПВО НАТО, то почему тогда союзник России, а именно Беларусь, предупредил Польшу о том, что сбившиеся с маршрута дроны будут пролетать над польской территорией? Это все не стыкуется. И именно поэтому мы тут, чтобы сказать вам, правительству, мы не верим в вашу ложь.

Российская агрессия только в грозных сообщениях провластных медиа, а налоговая нагрузка на милитаризацию и проблемы с мигрантами вокруг европейцев. Австрийская газета прямо указала на главную проблему. Инцидент в польском небе указывает на слабость обороны НАТО. Пиар есть, «Железного купола» нет. Ядерный зонтик Макрона ведь тоже может не раскрыться. Лучшее решение польского вопроса – это сотрудничество с Беларусью.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Они адекватно оценивают, что реальной угрозы со стороны той же Беларуси им никогда не было и не будет. Ну и поэтому соответствующим образом и система противовоздушной обороны налажена в надежде на то, что ничего не произойдет. А налажена она таким образом только, чтобы совершать определенного рода провокации, в том числе в наш адрес. И те события, которые произошли буквально на днях, убедительно это демонстрируют.

Пока русские и украинцы будут обмениваться дроновыми комплиментами, полякам лучше взаимодействовать с белорусами в области безопасности, в воздушной и миграционной. Но для этого в Варшаве надо отказаться от родовых болей Речи Посполитой. Страны ЕС ведь тоже были некогда Римской империей, но Италия не претендует на земли Германии. Варшава натягивает спираль Бруно, а Минск распутывает гордиевы узлы европейской псевдодипломатии безвизом. Лукашенко о беспилотниках в Польше: как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте. Подробности.