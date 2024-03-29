Выявляются до рождения ребёнка. Как белорусские врачи оказывают помощь младенцам с пороком сердца?

Сердечно-сосудистые заболевания становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Инфаркт миокарда, сердечно-сосудистая недостаточность, ишемическая болезнь – эти слова мы все чаще слышим от своих соседей, друзей, коллег по работе и родственников. О том, каких успехов сегодня добилась отечественная кардиология, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Павел Черноглаз: Да, в утробе матери. Пороки сердца, которые мы готовы принять для того, чтобы их курировать. Эти женщины рождают детей, как правило, в специализированном стационаре. Наш стационар, который должен принять, уже знает о том, что скоро появится на свет такой ребенок. Когда он появляется, ребенок транспортируется к нам. В зависимости от статуса, тяжести, состояния либо по неотложным показаниям, сразу либо после какой-то подготовки уже непосредственно в нашем центре начинаются этапы эндоваскулярной либо хирургической коррекции.

Наталья Надольская:

Я думаю, это говорит еще о том, что повысился уровень диагностики в стране?

Павел Черноглаз:

Безусловно. Надо понимать, когда мы говорим, что чаще видим такие пороки, пациентов с таким заболеванием, надо говорить не только о росте распространенности, но и о том, что мы их лучше выявляем. Лучше стали техника, технология, лучше обучены врачи, четче организована система раннего выявления, сигнализирования. Мало выявить порок, важно, куда надо и когда надо о нем сообщить и готовиться к приему такого ребенка.