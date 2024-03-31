Марина Василевская приступила к научным исследованиям пробиотиков

Наша Марина Василевская, которая находится на МКС, приступила к научным исследованиям пробиотиков. В будущем их могут использовать в создании продуктов для космонавтов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За 12 дней полета белоруска проведет семь экспериментов в невесомости, в том числе детальную фото- и видеосъемку Земли. Безусловно, результаты такой обширной научной программы помогут посмотреть на многое с другой стороны. Эффект у этого полета не только прикладной. Гордость охватывала каждого, кто наблюдал в прямом эфире, как в космосе разворачивается белорусский флаг. Это действительно заоблачная высота, которую нам удалось покорить.

Без ложной скромности надо отметить, что полет белоруски в космос не состоялся бы без усилий и личной инициативы нашего Президента. Александр Лукашенко договорился с российской стороной, что нашего космонавта включат в состав экспедиции. Москва полностью взяла на себя финансирование и, получается, ответственность за людей.

Но Александр Лукашенко особенно переживал и за Марину, и за Олега Новицкого, он тоже наш человек, что называется, когда пуск пришлось отложить. Об этом Президент рассказал журналистам в Ошмянском районе. Но главное, что все обошлось. А белорус в космосе – очередной технологический взлет Беларуси, который выведет нас на новую высоту.