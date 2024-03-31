Кто не готов к посевной – прокуратура выявила проблемы в белорусских хозяйствах
Для отдельных хозяйств час Х уже настал. Не сказать, что нежданно-негаданно. Глава государства не раз предупреждал, что аграрии под пристальным контролем.
К тем, кто не провел работу над ошибками и к посевной оказался не готов, в программе «Неделя» вместе с проверяющими наведалась и наша съемочная группа.
На бумаге одно, на деле, а точнее – на земле, совершенно другое. Это хозяйство Белыничского района отчиталось о стопроцентной готовности техники. Но на старте посевной контролеры не досчитались сразу нескольких ударных инструментов: одной сеялки и двух энергонасыщенных тракторов. Первый сломался, едва показавшись на будущей ниве, второй не смог оправиться после капитального ремонта – так и не вышел в поле.
Александр Моргачев, инженер-механик сельхозпредприятия «Новая Друть»:
Мотор нужно периодически ремонтировать. Вывод какой? Мотор ненадежный в этой серии моторов тракторов.
Госконтроль настаивает – вся техника должна показывать себя на поле, а не занимать скамейку запасных. Впрочем, эти четыре трактора пока непригодны даже в качестве альтернативы. Без ремонта и механизаторов – просто груда железа на обочине посевной кампании.
Галина Титенкова, директор сельхозпредприятия «Новая Друть»:
У нас заключен уже договор, что к нам с 1 апреля приходят два механизатора, они сядут на эти трактора и поедут работать.
Посевная только началась, а у госконтроля уже внушительный чек-лист замечаний. Первые гектары обнажили самые уязвимые звенья. Низкая готовность сельхозтехники, нехватка механизаторов и минеральных удобрений. Только в Могилевской области такие проблемы были обнаружены в каждом втором хозяйстве. Сейчас важно времени не терять, оперативно устранять все недостатки.
Сергей Матвеев, государственный инспектор Комитета государственного контроля Могилевской области:
После проведенного ремонта здесь не до конца были выполнены все работы. К примеру, не были полностью установлены диски на дискаторе, некоторые – надо было произвести замену. Как, например, вот этот надо под замену. Это недолгий ремонт при наличии механизатора. В течение дня это все можно устранить.
В хозяйстве обещают разобраться и с другими неурядицами, пока же на 11 тысячах гектаров работает 30 единиц техники, и этой мощности, по словам руководителя, для решения насущных задач хватает. А в 2024 году они амбициозные: ставку решили сделать на травы, чтобы самостоятельно обеспечивать кормовой базой 8-тысячное поголовье. Вместе со специалистами сельхозакадемии разработали стратегию, учли сложные участки и природные капризы.
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