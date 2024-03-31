Кто не готов к посевной – прокуратура выявила проблемы в белорусских хозяйствах

Для отдельных хозяйств час Х уже настал. Не сказать, что нежданно-негаданно. Глава государства не раз предупреждал, что аграрии под пристальным контролем. К тем, кто не провел работу над ошибками и к посевной оказался не готов, в программе «Неделя» вместе с проверяющими наведалась и наша съемочная группа. На бумаге одно, на деле, а точнее – на земле, совершенно другое. Это хозяйство Белыничского района отчиталось о стопроцентной готовности техники. Но на старте посевной контролеры не досчитались сразу нескольких ударных инструментов: одной сеялки и двух энергонасыщенных тракторов. Первый сломался, едва показавшись на будущей ниве, второй не смог оправиться после капитального ремонта – так и не вышел в поле.

Александр Моргачев, инженер-механик сельхозпредприятия «Новая Друть»:

Мотор нужно периодически ремонтировать. Вывод какой? Мотор ненадежный в этой серии моторов тракторов. Госконтроль настаивает – вся техника должна показывать себя на поле, а не занимать скамейку запасных. Впрочем, эти четыре трактора пока непригодны даже в качестве альтернативы. Без ремонта и механизаторов – просто груда железа на обочине посевной кампании.

Галина Титенкова, директор сельхозпредприятия «Новая Друть»:

У нас заключен уже договор, что к нам с 1 апреля приходят два механизатора, они сядут на эти трактора и поедут работать. Посевная только началась, а у госконтроля уже внушительный чек-лист замечаний. Первые гектары обнажили самые уязвимые звенья. Низкая готовность сельхозтехники, нехватка механизаторов и минеральных удобрений. Только в Могилевской области такие проблемы были обнаружены в каждом втором хозяйстве. Сейчас важно времени не терять, оперативно устранять все недостатки.

Сергей Матвеев, государственный инспектор Комитета государственного контроля Могилевской области:

После проведенного ремонта здесь не до конца были выполнены все работы. К примеру, не были полностью установлены диски на дискаторе, некоторые – надо было произвести замену. Как, например, вот этот надо под замену. Это недолгий ремонт при наличии механизатора. В течение дня это все можно устранить.