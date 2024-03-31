Прямой эфир

Кто не готов к посевной – прокуратура выявила проблемы в белорусских хозяйствах

31 марта 2024 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для отдельных хозяйств час Х уже настал. Не сказать, что нежданно-негаданно. Глава государства не раз предупреждал, что аграрии под пристальным контролем.

К тем, кто не провел работу над ошибками и к посевной оказался не готов, в программе «Неделя» вместе с проверяющими наведалась и наша съемочная группа.

На бумаге одно, на деле, а точнее –  на земле, совершенно другое. Это хозяйство Белыничского района отчиталось о стопроцентной готовности техники. Но на старте посевной контролеры не досчитались сразу нескольких ударных инструментов: одной сеялки и двух энергонасыщенных тракторов. Первый сломался, едва показавшись на будущей ниве, второй не смог оправиться после капитального ремонта – так и не вышел в поле.

Кто не готов к посевной – прокуратура выявила проблемы в белорусских хозяйствах-1

Александр Моргачев, инженер-механик сельхозпредприятия «Новая Друть»:
Мотор нужно периодически ремонтировать. Вывод какой? Мотор ненадежный в этой серии моторов тракторов.

Госконтроль настаивает – вся техника должна показывать себя на поле, а не занимать скамейку запасных. Впрочем, эти четыре трактора пока непригодны даже в качестве альтернативы. Без ремонта и механизаторов – просто груда железа на обочине посевной кампании.

Кто не готов к посевной – прокуратура выявила проблемы в белорусских хозяйствах-4

Галина Титенкова, директор сельхозпредприятия «Новая Друть»:
У нас заключен уже договор, что к нам с 1 апреля приходят два механизатора, они сядут на эти трактора и поедут работать.

Посевная только началась, а у госконтроля уже внушительный чек-лист замечаний. Первые гектары обнажили самые уязвимые звенья. Низкая готовность сельхозтехники, нехватка механизаторов и минеральных удобрений. Только в Могилевской области такие проблемы были обнаружены в каждом втором хозяйстве. Сейчас важно времени не терять, оперативно устранять все недостатки.

Кто не готов к посевной – прокуратура выявила проблемы в белорусских хозяйствах-7

Сергей Матвеев, государственный инспектор Комитета государственного контроля Могилевской области:
После проведенного ремонта здесь не до конца были выполнены все работы. К примеру, не были полностью установлены диски на дискаторе, некоторые надо было произвести замену. Как, например, вот этот надо под замену. Это недолгий ремонт при наличии механизатора. В течение дня это все можно устранить.

Кто не готов к посевной – прокуратура выявила проблемы в белорусских хозяйствах-10

В хозяйстве обещают разобраться и с другими неурядицами, пока же на 11 тысячах гектаров работает 30 единиц техники, и этой мощности, по словам руководителя, для решения насущных задач хватает. А в 2024 году они амбициозные: ставку решили сделать на травы, чтобы самостоятельно обеспечивать кормовой базой 8-тысячное поголовье. Вместе со специалистами сельхозакадемии разработали стратегию, учли сложные участки и природные капризы.

Далее смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # общество # Галина Титенкова # Сергей Матвеев

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси посеяли 23% площадей ранних яровых зерновых и зернобобовых
31 марта 2024 17:08

В Беларуси посеяли 23% площадей ранних яровых зерновых и зернобобовых

Обстановка на западных рубежах достаточно сложная – Богодель
31 марта 2024 17:07

Обстановка на западных рубежах достаточно сложная – Богодель

Нельзя хранить даже дома. Разбираемся в тонкостях указа по беспилотникам
31 марта 2024 17:03

Нельзя хранить даже дома. Разбираемся в тонкостях указа по беспилотникам

Процедура несложная – рассказываем, как поставить на учёт БПЛА
31 марта 2024 17:03

Процедура несложная – рассказываем, как поставить на учёт БПЛА

Какие уроки следует извлечь из трагедии в «Крокусе»?
31 марта 2024 16:53

Какие уроки следует извлечь из трагедии в «Крокусе»?

«Уже начали внедрять». Милицейские регистраторы начнут работать в онлайн-режиме
31 марта 2024 16:53

«Уже начали внедрять». Милицейские регистраторы начнут работать в онлайн-режиме

Выставку «Шедевры Русского музея» представили в Национальном художественном музее
31 марта 2024 14:57

Выставку «Шедевры Русского музея» представили в Национальном художественном музее

Виктор Ананич: очень многое у нас в регионах сделано, но есть ещё над чем поработать!
31 марта 2024 13:59

Виктор Ананич: очень многое у нас в регионах сделано, но есть ещё над чем поработать!

В 120-й зенитной ракетной бригаде состоялся ритуал принятия Военной присяги военнообязанными
31 марта 2024 13:46

В 120-й зенитной ракетной бригаде состоялся ритуал принятия Военной присяги военнообязанными

Активисты БРСМ продолжают восстанавливать стадион «Трактор». Объект назван молодёжной стройкой Минска
31 марта 2024 12:06

Активисты БРСМ продолжают восстанавливать стадион «Трактор». Объект назван молодёжной стройкой Минска

Авиакомпания «Белавиа» переходит на весенне-летнее расписание полётов. Какие новые направления?
31 марта 2024 10:54

Авиакомпания «Белавиа» переходит на весенне-летнее расписание полётов. Какие новые направления?

Пасху в Беларуси 31 марта отмечают более 1,5 млн верующих
31 марта 2024 10:45

Пасху в Беларуси 31 марта отмечают более 1,5 млн верующих