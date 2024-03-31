В Беларуси посеяли 23% площадей ранних яровых зерновых и зернобобовых
В приоритете не только военная безопасность, но и продовольственная. Этот вопрос всегда на повестке. Не зря же глава государства говорил о сельском хозяйстве и в Ошмянском районе, где в основном поднимали военные вопросы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но одно цепляется за другое. Без закрытых продовольственных тылов, да и в целом без крепкой экономики, сложно создать и поддерживать боеспособную армию.
На неделе Президент принимал с докладом пул чиновников, ответственных за финансовую сферу. Александр Лукашенко напомнил, что экономика – это приоритет, и всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Читай, интересам страны и наших людей в первую очередь. Отсюда и вновь прозвучавший тезис как напоминание о том, что контроль за ценообразованием остается, кто бы и как бы к этому не относился.
Лукашенко: экономика – это приоритет приоритетов. Финансовая деятельность должна быть подчинена ее интересам. Подробности.
В целом, условия для начала посевной как никогда. Это редкая весна в Беларуси, когда все и сразу активно вышли в поля и принялись за работу. Как отмечают аграрии, сейчас сложились оптимальные условия для сева зерновых. Во-первых, установилась плюсовая температура, нет заморозков и их не предвидится. Земля подсохла, а значит, можно приступить к работе. Ну и во-вторых, зимой не спали в шапку, а подготовились. Провели ремонт техники. В стране есть запасы топлива, и хозяйства им обеспечены, как и удобрениями, которые начали вовремя вносить в почву.
В итоге ранние яровые зерновые и зернобобовые посеяны уже на 141 тысячи гектаров. Это примерно 23 % общего плана. Яровые культуры посеяны на 157 тысячах гектаров – это около 7 %. И пока стоит погода, надо использовать возможность для закладки урожая. Посевная обычно проходит быстро, и от этого короткого периода зависит весь год. Так что в этом деле мелочей не бывает. А от Президента не ускользнет ни одна аграрная деталь. Глава государства подметил недочеты и в Гродненской области, которую часто ставил в пример для всей страны. Но в этот раз репутацию подмочили камни.
Лукашенко: я не ожидал, что у вас в Гродненской области такое безобразие – проверю на всю катушку! Подробности.
Кажется, ну камень и камень. Что с него взять. На самом деле камни на полях опасны в первую очередь для техники. При культивации, посеве, при уборке, если камень попадет в трактор или комбайн, поломка неизбежна. А где поломка, там простой, потеря времени, денег и так далее. Ну и это та самая культура возделывания, от соблюдения которой зависит и урожай. К примеру, если камень большой, то он занимает определенную площадь. А если представить, сколько камней остаются на полях в масштабах страны, то растет и количество пустых гектаров, которые могли бы приносить пользу.