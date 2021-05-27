Этот врач уверен: акушер – мужская профессия. И вот почему

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя», рассказал, почему акушер – мужская профессия.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя», рассказал, почему акушер – мужская профессия.
Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
Я рад, что специальность популяризируется, потому что это тяжелая, подчеркиваю, мужская профессия. Нужна и быстрота принятия решений, иногда и физическая сила. Все-таки женщины более хрупкие создания.
Ольга Коршун, ведущая:
То, что женщины могут родить ребенка в муках не один час, по шкале боли, наверное, боль зашкаливает. Я бы с вами поспорила, женщины – не хрупкие существа.
Сергей Васильев:
С глубоким уважением относился и отношусь к женщинам.
Ольга Коршун:
Но лучше быть в мужских руках, согласна.
Сергей Васильев:
Да.
«Только любовь тянет меня продолжать оперировать». Директор РНПЦ «Мать и дитя» о профессии врача – подробнее здесь.