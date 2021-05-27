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Этот врач уверен: акушер – мужская профессия. И вот почему

27 мая 2021 18:12
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя», рассказал, почему акушер – мужская профессия.

Этот врач уверен: акушер – мужская профессия. И вот почему-1

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
Я рад, что специальность популяризируется, потому что это тяжелая, подчеркиваю, мужская профессия. Нужна и быстрота принятия решений, иногда и физическая сила. Все-таки женщины более хрупкие создания.

Ольга Коршун, ведущая:
То, что женщины могут родить ребенка в муках не один час, по шкале боли, наверное, боль зашкаливает. Я бы с вами поспорила, женщины – не хрупкие существа.

Этот врач уверен: акушер – мужская профессия. И вот почему-4

Сергей Васильев:
С глубоким уважением относился и отношусь к женщинам.

Ольга Коршун:
Но лучше быть в мужских руках, согласна.

Сергей Васильев:
Да.

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# Медицина # общество # Сергей Васильев # Ольга Коршун # Фотофакт

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