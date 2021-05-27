Этот врач уверен: акушер – мужская профессия. И вот почему

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Я рад, что специальность популяризируется, потому что это тяжелая, подчеркиваю, мужская профессия. Нужна и быстрота принятия решений, иногда и физическая сила. Все-таки женщины более хрупкие создания.

Ольга Коршун, ведущая:

То, что женщины могут родить ребенка в муках не один час, по шкале боли, наверное, боль зашкаливает. Я бы с вами поспорила, женщины – не хрупкие существа.