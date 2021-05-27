«Только любовь тянет меня продолжать оперировать». Директор РНПЦ «Мать и дитя» о профессии врача

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя», рассказал, почему решил стать врачом.

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Наверное, как и любой долго оперирующий хирург, после 3 000 перестал считать. Это не самое главное в жизни, тем не менее каждая операция запоминается, особенно когда это сопровождается какими-то казуистическими моментами или еще какими-то интересными вещами. Почему продолжаю ходить? Все-таки это любовь к профессии, не мыслю себя вне своей оперирующей специальности. Только любовь тянет меня продолжать оперировать и делать все остальное. Я чувствую, что выполняю свое призвание не только как администратор, но и как врач. Сергей Васильев:

Роды сами по себе почти все уникальные, как и операции. Как ни странно, запоминаются только очень-очень тяжелые. Время застывает как в сказке, ты стоишь и оперируешь, оперируешь, оперируешь. Проходят два часа, а ты даже не замечаешь, что прошло два часа, кажется, что операция только началась. Все сложные операции, особенно когда спас пациентку, запоминаются. Уходишь из операционной хотя и с тяжелой душой от усталости, но тем не менее появляется чувство удовлетворения от того, что ты не зря родился на этот свет и спас женщину.

Ольга Коршун, ведущая:

Почему вы решили стать врачом? Кто повлиял на ваш выбор? Изучив вашу биографию, понимаю, что перед вами были все двери открыты. Сергей Васильев:

Планы пойти в медицину родились самыми последними, на стадии выпускных классов, потому что за время своей учебы кем я только ни хотел быть – начиная от работника международного уровня дипломатической службы и заканчивая исследователем. Но здесь трудно сказать, что повлияло конкретно на выбор. У меня старшая сестра тоже врач. На определенном этапе, когда она уже поступила в институт, стала рассказывать про свою учебу, какие там моменты. Я читал, в мою молодость были популярны различные книжки. Федор Углов «Сердце хирурга» и другие. Я уже имел какое-то представление о медицине. Где произошел тот щелчок, сказать трудно. Но с высоты прожитых лет, что не зря, в этом я точно уверен. Ольга Коршун:

И в этом точно уверены многие ваши пациентки, которым вы помогли стать мамами, обрести это счастье. Думаю, что все женщины Беларуси за то, чтобы у нас таких врачей было больше.

Ольга Коршун:

Качество, которое вы в себе цените больше всего? Сергей Васильев:

Решительность. Ольга Коршун:

Вы верующий человек? Сергей Васильев:

Да. Ольга Коршун:

Сколько часов в день вы спите? Сергей Васильев:

Обычно 7-8 часов. Ольга Коршун:

Чем вы гордитесь больше всего?

Сергей Васильев:

Наверное, своей семьей, своими детьми. Во вторую очередь своей работой. Ольга Коршун:

Если бы вас попросили выбрать другое направление в медицине, что бы это было? Сергей Васильев:

Хирургия. Ольга Коршун:

Четкий план или спонтанность? Сергей Васильев:

Четкий план. Ольга Коршун:

Считаете свой характер сложным? Сергей Васильев:

Да.