«Только любовь тянет меня продолжать оперировать». Директор РНПЦ «Мать и дитя» о профессии врача

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя», рассказал, почему решил стать врачом.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя», рассказал, почему решил стать врачом.
Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:
Наверное, как и любой долго оперирующий хирург, после 3 000 перестал считать. Это не самое главное в жизни, тем не менее каждая операция запоминается, особенно когда это сопровождается какими-то казуистическими моментами или еще какими-то интересными вещами. Почему продолжаю ходить? Все-таки это любовь к профессии, не мыслю себя вне своей оперирующей специальности. Только любовь тянет меня продолжать оперировать и делать все остальное. Я чувствую, что выполняю свое призвание не только как администратор, но и как врач.
Сергей Васильев:
Роды сами по себе почти все уникальные, как и операции. Как ни странно, запоминаются только очень-очень тяжелые. Время застывает как в сказке, ты стоишь и оперируешь, оперируешь, оперируешь. Проходят два часа, а ты даже не замечаешь, что прошло два часа, кажется, что операция только началась. Все сложные операции, особенно когда спас пациентку, запоминаются. Уходишь из операционной хотя и с тяжелой душой от усталости, но тем не менее появляется чувство удовлетворения от того, что ты не зря родился на этот свет и спас женщину.
Ольга Коршун, ведущая:
Почему вы решили стать врачом? Кто повлиял на ваш выбор? Изучив вашу биографию, понимаю, что перед вами были все двери открыты.
Сергей Васильев:
Планы пойти в медицину родились самыми последними, на стадии выпускных классов, потому что за время своей учебы кем я только ни хотел быть – начиная от работника международного уровня дипломатической службы и заканчивая исследователем. Но здесь трудно сказать, что повлияло конкретно на выбор. У меня старшая сестра тоже врач. На определенном этапе, когда она уже поступила в институт, стала рассказывать про свою учебу, какие там моменты. Я читал, в мою молодость были популярны различные книжки. Федор Углов «Сердце хирурга» и другие. Я уже имел какое-то представление о медицине. Где произошел тот щелчок, сказать трудно. Но с высоты прожитых лет, что не зря, в этом я точно уверен.
Ольга Коршун:
И в этом точно уверены многие ваши пациентки, которым вы помогли стать мамами, обрести это счастье. Думаю, что все женщины Беларуси за то, чтобы у нас таких врачей было больше.
Ольга Коршун:
Качество, которое вы в себе цените больше всего?
Сергей Васильев:
Решительность.
Ольга Коршун:
Вы верующий человек?
Сергей Васильев:
Да.
Ольга Коршун:
Сколько часов в день вы спите?
Сергей Васильев:
Обычно 7-8 часов.
Ольга Коршун:
Чем вы гордитесь больше всего?
Сергей Васильев:
Наверное, своей семьей, своими детьми. Во вторую очередь своей работой.
Ольга Коршун:
Если бы вас попросили выбрать другое направление в медицине, что бы это было?
Сергей Васильев:
Хирургия.
Ольга Коршун:
Четкий план или спонтанность?
Сергей Васильев:
Четкий план.
Ольга Коршун:
Считаете свой характер сложным?
Сергей Васильев:
Да.
Ольга Коршун:
Когда человек успешен?
Сергей Васильев:
Когда у него все получается.
Этот врач уверен: акушер – мужская профессия. И вот почему – подробнее здесь.