«Осуществляется собственными силами». Начальник областного управления МЧС рассказал, как беженцы убирают лагерь

Новости Беларуси. В лагерь беженцев на белорусско-польской границе продолжает поступать гуманитарная помощь. 109 тонн уже раздали людям, которые остаются в ожидании открытия гуманитарного коридора в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:

Силами подразделений МЧС организовано обеспечение пожарной безопасности на объекте. На постоянной основе производится патрулирование и дозор мест пребывания беженцев. Кроме того, объект обеспечен системой автоматического водяного пожаротушения, системой оповещения о пожаре. Внутри находятся первичные средства пожаротушения в достаточном количестве.

За последние трое суток нами не зафиксировано применение открытого огня, попыток курения внутри центра. Люди все понимают, что это недопустимо. Поэтому, если есть курящие, а их среди них очень много, все курение происходит на улице, на прилегающей территории с соблюдением мер безопасности.

Скопление большого количества мусора – это дополнительная пожарная нагрузка в помещении и вопрос санитарии в том числе. Поэтому вывоз контейнеров внутри помещения на регулярной основе, уборка прилегающей территории ими самоорганизован и осуществляется собственными силами.

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