Прямой эфир

«Осуществляется собственными силами». Начальник областного управления МЧС рассказал, как беженцы убирают лагерь

29 ноября 2021 11:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В лагерь беженцев на белорусско-польской границе продолжает поступать гуманитарная помощь. 109 тонн уже раздали людям, которые остаются в ожидании открытия гуманитарного коридора в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Осуществляется собственными силами». Начальник областного управления МЧС рассказал, как беженцы убирают лагерь-1

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:
Силами подразделений МЧС организовано обеспечение пожарной безопасности на объекте. На постоянной основе производится патрулирование и дозор мест пребывания беженцев. Кроме того, объект обеспечен системой автоматического водяного пожаротушения, системой оповещения о пожаре. Внутри находятся первичные средства пожаротушения в достаточном количестве.

За последние трое суток нами не зафиксировано применение открытого огня, попыток курения внутри центра. Люди все понимают, что это недопустимо. Поэтому, если есть курящие, а их среди них очень много, все курение происходит на улице, на прилегающей территории с соблюдением мер безопасности.

Скопление большого количества мусора – это дополнительная пожарная нагрузка в помещении и вопрос санитарии в том числе. Поэтому вывоз контейнеров внутри помещения на регулярной основе, уборка прилегающей территории ими самоорганизован и осуществляется собственными силами.

Читайте также:

Потеряли надежду высушить белье. Очередной день в лагере встретил беженцев холодным ливнем

Как помогают беженцам в ТЛЦ? Искренние слова белорусов, которым не все равно  

Новая обувь, помощь от Красного Креста и верующих. Как беженцы провели 20-й день на границе  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Дмитрий Лакиза # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бросали камнями и бутылками в правоохранителей. Что грозит жителям Солигорска за нарушение порядка в августе 2020-го?
29 ноября 2021 11:10

Бросали камнями и бутылками в правоохранителей. Что грозит жителям Солигорска за нарушение порядка в августе 2020-го?

Виктор Лискович в лагере беженцев: нечем похвастаться, чтобы за выходные получили какой-то гуманитарный груз из-за рубежа
29 ноября 2021 10:55

Виктор Лискович в лагере беженцев: нечем похвастаться, чтобы за выходные получили какой-то гуманитарный груз из-за рубежа

Президент на совещании по военной безопасности: мы не до конца знаем, но представляем замысел наших врагов
29 ноября 2021 10:35

Президент на совещании по военной безопасности: мы не до конца знаем, но представляем замысел наших врагов