Бросали камнями и бутылками в правоохранителей. Что грозит жителям Солигорска за нарушение порядка в августе 2020-го?

Новости Беларуси. Реальный срок за камни и бутылки в сторону милиции. Четверо протестующих из Солигорска в августе 2020 года вскоре предстанут перед судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено: агрессивно настроенная молодежь из ультра-правой «околофутбольной» группировки грубо нарушала общественный порядок и игнорировала требования правоохранителей. Лозунги и речевки в сцепке, а также протестная музыка не только лишили сна жителей Солигорска. Действия расценены как оскорбление действующей власти и сотрудников милиции. Кроме того, 17-19-летние парни бросались на стражей порядка с камнями, тротуарной плиткой, стульями, бутылками.

Андрей Кириллов, начальник следственного управления УСК по Минской области:

Целью указанных действий являлось выражение незаконными способами своих общественно-политических взглядов, ведение деструктивной деятельности, направленной на обострение напряженности в обществе. Следователи допросили обвиняемых, свидетелей, отсмотрели видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления. Санкцией прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями следственного управления продолжается расследование уголовного дела об активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок в Солигорске. В тесном взаимодействии с сотрудниками десятого управления ГУБОПиК МВД получены неопровержимые доказательства о причастности ряда иных участников протестных акций к совершению преступлений.